Штат сотрудников бассейновых инспекций увеличили в РК для ликвидации черного рынка воды

Сельское хозяйство, Общество
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Если ранее число сотрудников бассейновых инспекций составляло 98 человек, то теперь общий штат составляет 242 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото Kazpravda.kz

В 1,5 раза увеличилось число сотрудников бассейновых инспекций. А это значит, что возросло число работников, обеспечивающих охрану водоемов страны.

Это также позволило открыть отделы бассейновых инспекций в каждом областном центре республики. Так, в этом году к уже существующим присоединятся отделы бассейновых инспекций по областям Ұлытау и Жетісу, а также отделы в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Кроме того, новым Водным кодексом предусмотрена передача бассейновым инспекциям надзорных функций. А предпринимательский кодекс дополняется нормами, по которым органы управления водными ресурсами смогут принимать меры оперативного реагирования.

«Вопрос охраны водных ресурсов Казахстана стоит очень остро. Чтобы ликвидировать черный рынок воды и обеспечить контроль над ее расходованием, мы расширили штат бассейновых инспекций, а также планируем улучшить их материально-техническую базу. Эти меры помогут нам охватить как можно больше водоемов», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

#вода #экология #водоемы #сотрудники #охрана

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