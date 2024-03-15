Четвертое заседание Национального курултая проведут в Кокшетау

В завершение своего выступления на курултае Касым-Жомарт Токаев озвучил место проведения следующего заседания, сообщает Kazpravda.kz

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- Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана, и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау, - сказал президент.

Напомним, в июне прошлого года глава государства выступил на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат в Туркестане.

В июне 2022 года в Улытау прошло первое заседание Национального курултая.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, созыв курултая – древняя традиция.

Президент напомнил, что на таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения, которые объединяли весь народ.

Глава государства отметил, что в истории Казахстана были курултаи, которые решали судьбу нации.

В январе 2024 года состав Национального курултая изменился.