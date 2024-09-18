Четверых алматинцев наказали за опросы на тему строительства АЭС

Общество , АЭС
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Дана Аменова
корреспондент

Их оштрафовали за нарушение законодательства о республиканском референдуме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры Алматы выявили факты проведения физическими и юридическими лицами опросов общественного мнения по строительству атомной электростанции без соблюдения требований выборного законодательства РК. В результате четверо правонарушителей привлечены к административной ответственности и оштрафованы, сообщает Kazpravda.kz

«Прокуратура города разъясняет, что порядок проведения опросов общественного мнения регламентирован Конституционными Законами Республики Казахстан «О республиканском референдуме» и «О выборах в Республике Казахстан», – констатировали в надзорном органе.

Напомним, 6 октября пройдет республиканский референдум по вопросу «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала обращение заместителя генерального прокурора Жандоса Умиралиева.

Также накануне стало известно, что утверждена форма бюллетеня для голосования 6 октября.

#прокуратура #нарушение #штраф #АЭС #референдум #опросы

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