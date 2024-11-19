Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе «Жетысай - Жибек-Жолы» в Туркестанской области, в котором погибли 4 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz

В результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» с грузовой автомашиной «Вольво», на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.

«По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств», – сообщили в ДП региона.

Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.