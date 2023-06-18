Четыре человека погибли в огненном ДТП в Атырауской области
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Четыре человека стали жертвами страшной автокатастрофы в Атырауской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
ДТП произошло на 10 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу 17 июня.
Здесь столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате удара автомобиль Lada Priora загорелся. Его 31-летний водитель и 22-летний пассажир, также 51-летний пассажир автомобиля Toyota Camry погибли на месте происшествия.
52-летний водитель автомобиля Toyota Camry скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений.
Два пассажира Toyota Camry доставлены в Макатскую районную больницу.