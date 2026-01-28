В рамках Соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является осуществление сотрудничества между Сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития на территории Республики Казахстан, способствующее достижению приоритетов и обязательств Сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов.

В рамках Соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из крупных проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии.