Четыре электростанции построят в Казахстане совместно с Китаем

Мажилис,Энергетика,Китай
174
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В рамках Соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является осуществление сотрудничества между Сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития на территории Республики Казахстан, способствующее достижению приоритетов и обязательств Сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов.

В рамках Соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из крупных проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии.

«Срок действия договора о покупке электрической энергии для крупных проектов составляет 25 лет. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество «Самрук-Энерго», - говорится в заключении.

#мажилис #Китай #соглашение #электростанции

