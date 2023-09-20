Четыре застройщика осуждено в Астане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

О результатах работы в сфере долевого строительства в Астане рассказала столичная прокуратура, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, с 2019 года количество проблемных объектов удалось сократить со 150 до 32, а обманутых дольщиков - с 16 тыс. до 4 тыс. За этот период прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд тенге.

Отмечается, что к недобросовестным застройщикам принимаются превентивные меры.

"Уполномоченным органом с 2019 по 2023 год к административной ответственности привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, осуждено 4 застройщика", – говорится в сообщении.

На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 человек, от действий которых пострадало 426 граждан.

В прокуратуре добавили, что со списком застройщиков, имеющих права привлекать деньги граждан, можно ознакомиться на портале электронного правительства. 

По указанию прокуратуры Астаны в производство департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" по факту мошенничества.

#Астана #арест #прокуратура #застройщики #долевое строительство

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