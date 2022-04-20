Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Караганде

Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Несчастный случай произошел в доме по проспекту Строителей в городе Караганде.

«19 апреля около полудня, оставшись без присмотра взрослых, упал из окна 2-го этажа 9-этажного жилого дома мальчик 2017 года рождения. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу», – проинформировали в ДЧС.

Спасатели напомнили, что большинство случаев падения детей происходит тогда, когда родители оставляют их без присмотра.