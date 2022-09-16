Чиновники Караганды лишили более 5,5 тыс. человек возможности получить бесплатную землю

Антикоррупционная служба провела мониторинг исполнения государственной программы «Нурлы жер» в Караганде и нашла нарушения. По вине чиновников тысячи горожан остались без бесплатных 10 соток для строительства индивидуального жилья, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В 2018 году из бюджета было выделено 1,9 млрд тенге на подведение водопроводных сетей к свободным земельным участкам в микрорайоне «Кунгей» города Караганда. Планировалось, что позже они будут розданы тем, кто стоит в очереди акимата на получение 10 соток под ИЖС. Только в Караганде в ней числятся более 12 тысяч человек.

Во время проверки антикоррупционщики установили, что 584 млн тенге из 1,9 млрд тенге ушли на прокладку водопровода по территории, находящейся в частной собственности у 25 землепользователей. Ее общая площадь составила 556 га. Если учесть, что одному заявителю по закону положено 10 соток, то чиновники лишили более 5500 человек возможности получить землю и построить свой дом.

«В результате указанные подготовленные площадки под ИЖС не могут быть предоставлены очередникам», - отметил руководитель департамента Антикоррупционной службы по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев.

Эту информацию антикоррупционщики довели до сведения акима Карагандинской области. Он, в свою очередь, принял решение изъять в госсобственность те участки, по которым проложены коммуникации, и предоставить их владельцам равноценные земли.