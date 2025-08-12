Чиновников наказали после попытки переселить воспитанников детдома «Баганашыл»

Скандалы
225
Дана Аменова
специальный корреспондент

Первому заместителю акима области объявили строгий выговор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После скандала, разгоревшегося вокруг попытки перевоза воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, три чиновника лишились своих постов, сообщает Kazpravda.kz 

В числе уволенных — заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков, а также главы двух областных управлений.

В акимате отметили, что также освобождены от должностей руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Там же добавили, что первому заместителю акима области объявили строгий выговор.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как полицейские принудительно сажают детей в автобус для их переезда в город Конаев. Ситуация получила скандальный окрас, поскольку пользователи соцсетей усомнились, что здание детдома является аварийным, были предположения, что земля под зданием является лакомым кусочком для застройщиков. 

Ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.

По поручению Главы государства переезд детей был отменен. Сообщалось, что в связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией Президента.

Для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома «Баганашыл», в Алматы прибыла комиссия Администрации Президента РК.

#скандал #увольнение #чиновники #детдом #Баганашыл

