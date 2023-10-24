Чиновников осудили за хищения при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане

Осуждены виновные в хищении при строительстве коттеджного городка «Береке» в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Жетысу

Фото: Kazpravda.kz

Уголовное дело о хищении при строительстве коттеджного городка «Береке» в Талдыкоргане расследовали прокуроры области Жетысу.

А поводом для прокурорской проверки послужили публикации в СМИ о недостроенных домах.

«В рамках расследования уголовного дела подрядчик полностью возместил нанесенный ущерб, в том числе построив на собственные средства 36 домов.

30 сентября этого года ключи от 25 домов акимат уже выдал многодетным семьям.

В ближайшее время планируется выдача ключей еще от 11 домов», – проинформировали в прокуратуре.

23 октября суд Талдыкоргана признал руководителя подрядной организации, заказчиков в лице должностных лиц отдела строительства города и работников компании, осуществляющих технический надзор, виновными по части 4 статьи 189, части 4 статьи 361, части 1 статьи 280 Уголовного кодекса и приговорил к различным видам наказания.

Приговор не вступил в законную силу.