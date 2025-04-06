Однако это лишь 0,5% от всех занятых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ranking.kz

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Численность дистанционно занятого населения в РК за год увеличилась сразу на 18,6%, составив в четвёртом квартале 2024-го 46,7 тыс. человек. Годом ранее был отмечен рост на 5,4%. В то же время доля удалённых работников от общей численности занятого населения осталась крайне незначительной (по крайней мере, по официально имеющимся данным): за год она выросла, но лишь с 0,44% до 0,51%.

С увеличением численности дистанционно занятых растёт также и доля тех из них, кто обеспечен средствами коммуникации и связи для работы, предоставленными работодателями. За год показатель увеличился с 3,8% до уже ощутимых 13,7%, или с 1,5 тыс. до 6,4 тыс. человек.

В региональном разрезе в четвёртом квартале 2024 года наибольшая численность дистанционно занятого населения была зафиксирована в Актюбинской области: 11,3 тыс. человек. Там же наблюдалась самая большая доля удалённых работников от всего занятого населения: 2,46%. Следом идут Жетысуская (7 тыс. человек, или 2,33%) и Мангистауская (6,6 тыс. человек, или 1,89%) области.

В четырёх регионах РК — Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях — дистанционно занятых, по официальным сведениям, нет вовсе.

При этом в целом в мире ситуация с «удалёнкой» неоднозначна. Так, согласно данным опроса McKinsey & Company, проведённого среди 8426 сотрудников из различных отраслей в США, доля преимущественно работающих в офисе выросла с 34% в 2023 году до 68% в 2024-м, а доля работающих полностью дистанционно уменьшилась с 44% до 17%. Самое заметное возвращение к офисной работе ожидаемо наблюдалось в сфере торговли (с 33% до 87%) и секторе образования (с 51% до 84%).

В 2024 году крупные компании из списка Fortune 500, в том числе, например, JP Morgan, Amazon и Nike, внедрили требования о возвращении в офис, ожидая от сотрудников работы в офисе не менее четырёх дней в неделю. Другие организации и государственный сектор следуют той же тенденции.

Однако настроения сотрудников остаются неоднозначными. Многие по-прежнему предпочитают гибкость удалённых и гибридных моделей работы, в то время как другие ценят структуру и командную работу в офисе.