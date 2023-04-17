Число погибших при взрыве в Жанаозене выросло до трех

После взрыва из-под завалов двухэтажного дома в Жанаозене извлечены еще три человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

«Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.

Таким образом, по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены 4 человека и трое погибших.

Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью», - рассказали в МЧС.

Напомним, взрыв предположительно газовой смеси произошел рано утром 17 апреля. Ранее стало известно о гибели мужчины 1994 года рождения.

В оперативных работах задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.