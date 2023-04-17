Взрыв в Жанаозене: стало известно о погибшем в результате ЧП

Фото пресс-службы МЧС РК

Человек погиб в результате взрыва в двухэтажном доме в Жанаозене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Представители регионального акимата также сообщили, что из-под завалов извлечены 6 человек.

«В городе Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме, в квартире 2-го подъезда произошел взрыв, предположительно газовой смеси, без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м. В 08:30 из-под завалов извлечены шесть человек.

По состоянию на 08:30 пострадало 13 человек, в том числе 1 труп, госпитализированы 5 человек, 7 человек отпущены домой.

При взрыве предварительно пострадало 3 квартиры. От подачи газоснабжения отключен жилой дом. Проводится разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются», - рассказали в пресс-службе областного акимата, добавив, что «координирует работу по разбору завалов глава региона Нурлан Ногаев, который находится на месте взрыва».

В работах задействованы силы ДЧС (56 л/с, в т.ч. 1 кинол.расчет и 9 тех.), МИО (13 чел. и 6 тех.), СМП (12 чел. и 6 тех.), ДП (150 л/с и 10 тех), НГ МВД РК (60 военнослужащих и 2 ед.техники).

Напомним, взрыв в двухэтажке произошел рано утром 17 апреля. В МЧС РК сообщили об 11 пострадавших.