Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео

Новые подробности по делу ОПГ Елдоса Коспаева рассказали в АФМ РК, сообщает Kazpravda.kz .

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«Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших противоправной деятельности, продолжается», – сообщили в АФМ.

Напомним, в июле 2022 года департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур. ОПГ подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, ведении теневого бизнеса в Алматы и Алматинской области.

АФМ озвучило предварительную сумму причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.

Под стражу в августе 2022 года взяли членов ОПГ Р. Бабаева, Т. Танашева, Д. Абижанова и А. Алтыбасарова.

Е. Коспаев, Шалин и Имашев тогда были объявлены в международный розыск.

В декабре прошлого года было объявлено о дополнительно установленных других соучастниках преступлений – Айдосе Коспаеве, О. Кудряшевой и А. Кузнецове.

В начале года задержали организатора переправы через границу членам ОПГ Коспаева. Позже его осудили на 2,5 года.

6 сентября 2023 года КНБ этапировал с Северного Кипра в Казахстан 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.