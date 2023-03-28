Члены AMANAT распределили депутатские мандаты в Мажилис

Новый состав фракции партии «AMANAT» в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

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Члены Бюро политсовета AMANAT утвердили список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

«Новый состав фракции партии «AMANAT» в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями», - рассказали партийцы.

Напомним, по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса по партийным спискам «AMANAT» набрала 53,9% голосов избирателей, и получила 40 мандатов.