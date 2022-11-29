ЧС в Экибастузе: на помощь горожанам спешат специалисты из других городов РК

Они помогут и подменят своих коллег, которые третьи сутки работают в мороз на улицах города, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Валерий Бугаев

Сегодня утром сюда уже приехали 12 опытных сотрудников Павлодарских тепловых сетей и 10 специалистов САЭМ с оборудованием и необходимой оснасткой, чтобы ускорить работу по восстановлению теплоснабжения в городе. Они встали на отогрев сетей и запуск участков теплоснабжения, а также координируют работу бригад, выделенных от промышленных предприятий города.

В устранении повреждений задействовано 143 человека. Также ожидается прибытие порядка 150 специалистов из Павлодара, Караганды, Астаны, Петропавловск.

Для приезжих организованы пункты обогрева в школах №23 и №36 на 100 и 50 мест. В том числе в пунктах обогрева организовано горячее питание.

А помощь жителям, в чьих домах по-прежнему холодно, оказывают волонтеры. Из-за того, что город замерзает уже третьи сутки, в торговых точках закончились обогреватели. Первую партию, привезенную из Павлодара, раздали нуждающимся еще вчера. Сегодня прибывает фура с гуманитарным грузом от столичного филиала партии «Amanat» - более тысячи электрообогревателей, одеяла, термосы и другое.

По данным Экибастузтеплоэнерго, на 6.30 29 ноября параметры теплоносителя с ЭТЭЦ составляют 85/57 градусов. Однако за ночь увеличился показатель подпитки: если вечером рапортовали о потерях сетевой воды в 760 тонн в час, то к утру они выросли до 870 тонн в час.

Без отопления по-прежнему остаются 17 многоэтажных домов и 4 социальных объекта, которые запитаны от ремонтируемой ветки теплосети, а также как минимум 10 домов, в которых разморожены подводящие сети. В соцсетях люди жалуются на то, что не могут самостоятельно справиться с размороженными батареями и трубами в квартирах и подъездах.