18 мая отмечается Международный день музеев. Министр культуры и информации Аида Балаева специально для Tengrinews.kz рассказала, что будет с казахстанскими музеями.

Фото: tengrinews.kz

Аида Балаева подчеркивает, что музей – это сокровищница истории и памяти народа. По словам министра, основным направлением деятельности казахстанских музеев является сохранение, популяризация и развитие уникального культурного наследия нашей страны. Именно они хранят ценнейшие картины, скульптуры, рукописи-манускрипты, являющиеся свидетельством истории Казахстана от древности до наших дней.

"Музеи - это не просто "выставки". Это еще и комплексная научно-исследовательская деятельность, консервационные и реставрационные работы. Эти задачи в Казахстане выполняют 275 музеев. В этом году, благодаря поддержке и заботе Главы государства, два казахстанских музея получили статус "Национальный". Это Центральный государственный музей и Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева".

Что хранится в казахстанских музеях

Как рассказала Аида Балаева, в музейных фондах страны насчитывается более 4,5 миллиона экспонатов. Наиболее значимыми артефактами Казахстана она называет "Алтын адам", найденного при раскопках кургана Иссык близ Алматы, Сарматского воина, найденного в 1999 году при раскопках кургана Аралтобе в Атырауской области, Шиликтинского "Золотого человека", найденного в 2004 году при раскопках кургана Байгетобе в Восточно-Казахстанской области и находки из могильника Талды Карагандинской области, найденные при раскопках в 2010 году.

"Интерес мировой общественности вызывают Таксайская принцесса "Алтын ханшайым", найденная в 2012 году при раскопках курганов Таксай в Западно-Казахстанской области, "Урджарская жрица", найденная в 2013 году при раскопках кургана в Восточно-Казахстанской области, золотой воин, найденный в 2016 году при раскопках кургана Елеке Сазы Восточно-Казахстанской области".

Также в казахстанских музеях есть богатейшие коллекции объектов изобразительного искусства.

"Ведущим художественным музеем страны является музей искусств имени Кастеева. Это один из старейших музеев страны, в 2025 году он отмечает 90-летие с момента основания. Фонды музея отличаются разнообразием, представляя посетителям шедевры декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана, России, стран Европы и Востока".

Аида Балаева отдельно отметила работу музеев по поиску новых артефактов.

"Центральный музей Алматы в период с 2011 по 2016 годы провел масштабную научно-исследовательскую работу по изучению ценностей казахской культуры и этнографии, хранящихся в фондах Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого и Российского этнографического музея".

"В 2018-2024 годах были организованы экспедиции в музеи и архивы российских городов – Омска, Астрахани и Оренбурга. По итогам этих экспедиций в музей поступили электронные копии одиннадцати ранее не публиковавшихся фотографий из Омского краеведческого музея, копии 45 экспонатов из Государственного исторического архива, а также коллекция казахских артефактов XIX–XX веков из Астраханского государственного объединенного историко-краеведческого музея. Проведена опись и научная атрибуция 309 экспонатов, относящихся к этнографии, пятнадцати дел из Государственного архива". "В 2024 году делегация специалистов Национального музея в рамках научного проекта "Круглый мир: культурный код казахской степной цивилизации" провела исследование опыта организации постоянных и временных экспозиций во французских музеях. Изучались их способы подбора экспонатов для выставки, использование современных технологий. Также была изучена информация о части большого подсвечника из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, хранящегося в Лувре, и датируемого XI веком н.э. Кроме того, музеем подготовлена концепция научного проекта "Историко-культурное наследие Казахстана в музеях мира". "Большое внимание уделяется истории музыки. В частности, в государственной коллекции уникальных смычковых инструментов собраны инструменты выдающихся мастеров - Омобоно Страдивари, Пьетро Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини, Николо Амати, Винченцо Панормо, Матиаса Альбани, Маттео Миноцци, Санто Серафин и других".

Казахстанским реставраторам помогут итальянские эксперты

Аида Балаева анонсировала создание на базе Национального музея Центра реставрации с участием итальянских экспертов. Они будут обучать казахстанских реставраторов и помогать внедрять передовые методы работы с музейными экспонатами.

"В числе интересных научных результатов можно упомянуть воссоздание конструктивных особенностей и внешнего облика Кимакской колесницы, которая представляет из себя сооружение шатрового типа, установленное на двухколесную деревянную основу. После завершения научной реставрации, этот уникальный артефакт займет достойное место в музейных экспозициях страны. Также специалистами института археологии имени Маргулана были проведены томографические исследования и лабораторные анализы, в результате чего стали доступны данные о мумификации и погребальном обряде населения кимакского каганата, государственный центр которого, по данным арабских и персидских источников, находился на Иртыше". "Кроме того, музейными сотрудниками проведены реставрационные работы артефактов - монет, фрагментов украшений одежды, относящихся, по мнению археологов, к эпохе Золотой орды, а также предметов раннего железного, бронзового веков и средневековья". "Центральным музеем в Алматы завершены реставрационные работы таких древностей, как облицовочные кирпичи мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи и древнего глиняного кувшина, найденного при раскопках городища Сарайшык".

Популярность растет?

Как отмечает министр, бесплатные дни посещений, новые экспонаты и древние артефакты значительно повышают интерес казахстанцев к музеям. В республиканских музеях каждое третье воскресенье месяца объявлено "Днем открытых дверей". В эти дни вход для всех категорий граждан бесплатный. Также в период школьных каникул вход в республиканские музеи для учащихся школ бесплатный.

Кроме того, обеспечивается бесплатный вход для ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, многодетных матерей, участников Афганской войны, военнослужащих срочной службы, а также лиц с ограниченными возможностями I–II групп.

"Статистика посещений отслеживается через ежедневный учет и регистрацию входных билетов. Например, в 2024 году количество посещений музеев страны составило 6,6 миллиона. Это больше предыдущего периода на 409,5 тысячи. Интерес не ослабевает, а даже наоборот", - подчеркнула Аида Балаева.

Научная работа важна

Министр культуры назвала важным направлением музейной деятельности научно-исследовательскую работу. Форумы, конференции, "круглые столы" организуются на регулярной основе. В этом году запланировано проведение III Международного музейного конгресса, посвященного научно-практическим вопросам консервации и реставрации археологических предметов. Запланировано проведение семинара-тренинга на тему "Сохранение культурного наследия XVIII-XX веков", панельной сессии по теме "Музейное дело и историко-культурное наследие" по вопросам подхода к экспозиционному освещению, восприятию экспозиции посетителями, развитию мультимедиа в музейном деле.

В работе конгресса примут участие представитель Международной организации тюркской культуры "ТЮРКСОЙ" Джавид Мовсюмлю, руководство музеев Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, а также специалисты в области сохранения культурного наследия, научной консервации и реставрации историко-культурного наследия Азербайджана, России, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Традиционным стало проведение ежегодного международного форума детских и молодежных инициатив "Великий Шелковый путь – путь диалога: Диалог во имя мира на Великом Шелковом пути", международная научная конференция в поддержку культуры знаний на тему "Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики" и другие мероприятия.

В этом году искусствоведы музея Кастеева приняли участие в работе научной конференции "Классик казахской живописи Молдахмет Кенбаев: творческие поиски и художественные концепции", где представили доклады, посвященные анализу творчества этого выдающегося художника и его месту в истории нашего искусства.

Какие международные проекты ждать казахстанцам

Аида Балаева перечислила выставки с участием зарубежных музеев.

"В Национальном музее 18 июня состоится выставка Национального шелка Китая. В июне-августе запланирована выставка культурного наследия Казахстана в музее Шандунь КНР. Кроме того, запланированы международные выездные выставки "Оғыз далалық мәденитетінің іздері" и "Археологические шедевры Казахского Алтая", выставка, посвященная 180-летию Абая Кунанбаева "Адамзаттың Абайы", выставка, посвященная 70-летию художника Ерболата Толепбая и другие. В музее Кастеева в июне запланировано проведение международной выставки Национального музея Пекина (Китай), в октябре состоится выставка международного фонда Беттина (Германия). Кроме того, запланированы ретроспективная выставка, посвященная 90-летию Кастеевки, выставки декоративно-прикладного искусства "Живое наследие: искусство в диалоге времени", выставка, посвященная 75-летию художника Нелли Бубе, выставка художников-юбиляров Хлудова, Антощенко-Оленева, Кенбаева, Наурыздабева, Антонюка и другие. Важным событием в культурной жизни Казахстана станет проведение в Третьяковской галерее выставки национального искусства из фондов музея Кастеева. Центральным музеем Алматы запланированы выставка "Хакім Абай мұрасы", посвященная 180-летию Абая Кунанбаева, "Ұлы даланың шежіресі", посвященная творчеству художника Кожина, фотовыставка "История и культура казахского народа" и другие.

Кадры есть

По словам Аиды Балаевой, в Казахстане для подготовки творческих кадров имеются десять организаций образования – это четыре вуза и четыре колледжа, две школы-интерната для одаренных детей. Здесь обучаются свыше 10 тысяч человек и работают более четырех тысяч педагогов.

Сейчас в стране четыре тысячи музейных работников, из которых 54 - доктора и кандидаты наук, 132 специалиста со степенью магистра. На постоянной основе организовываются курсы повышения квалификации. За последние три года годы свыше сотни сотрудников республиканских музеев прошли обучение и стажировку за рубежом.

"Нашим министерством принимаются меры по развитию образования в сфере культуры и искусства, поэтапно улучшаются условия обучения и материально-техническое обеспечение организаций образования. Действует система государственного образовательного заказа, на основе которого осуществляется обучение на бюджетной форме".

В этом году завершена реконструкция здания одного из ведущих творческих вузов страны - Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Реконструированное здание "Шабыта" посетил Глава государства. Президенту продемонстрированы модернизированные концертные и камерные залы, театральные и анимационные классы, а также новое цифровое, автоматизированное оборудование, отвечающее современным требованиям.