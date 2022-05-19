Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности

Конституция как формула демократии

Референдум призван принципиально изменить ряд положений Основного закона страны. Что думают о предстоящих поправках в Конституцию и их значении для развития государства представители общественности?

К прогрессу общества и государства

Эркин Дуйсенов, доктор юридических наук, профессор Евразийской

юридической академии им. Д. А. Кунаева

Начнем с вопроса, почему проводится этот референдум? Как ученый-конституционалист хочу сказать, что это вполне нормальное явление, отвечающее духу и идеям демократического правового государства. Когда речь идет о внесении изменений и дополнений в Конституцию, то всенародное волеизъявление должно быть нормой, ведь автором Основного закона, как и единственным источником государственной власти и носителем суверенитета, является только народ Казахстана. Именно на референдуме народ путем добровольного волеизъявления закрепляет все изменения и дополнения в Основной закон.

Напомню, что референдум в стране не проводился с 1995 года, так как все поправки в Конституцию вносились опосредованно Парламентом страны. Академик Гайрат Сапаргалиев, один из разработчиков проекта Конституции 1995 года, неоднократно отмечал, что любые изменения и дополнения в Основной закон должны вноситься исключительно путем референдума, чтобы не принижать его роль в жизни общества и государства.

Обозначенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании этого года блок вопросов по модернизации политичес­кой системы нашел отражение в проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конс­титуцию РК», который сегодня обсуждается в казахстанском обществе. Это является показателем того, что Глава государства, проявляя политическую волю, твердо намерен начать строить Новый Казахстан, в котором в полной мере должны найти отражение идеи демократического, правового, светского и социального государства.

Практически все нововведения направлены на дальнейшую демократизацию общества, защиту прав и свобод человека и гражданина, регулирование отношений собственности. Так, например, пункт 3 статьи 6 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может также находиться в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом». Это положение уже более или менее решает проблему с землей, ситуация с которой последние годы сильно будоражила наше общество.

Народ Казахстана всегда высту­пал категорически против возможности продажи земель иностранцам, что выливалось в митинги, шествия, пикеты и т. д. Но я полагаю, что включение такой императивной нормы, как запрет на отчуждение земельных участков иностранным гражданам, лицам без гражданства, иност­ранным юридическим лицам и юридическим лицам с участием иностранного капитала со дня приобретения Казах­станом суверенитета, позволит окончательно поставить точку в земельном вопросе.

Более того, это положение поз­волит провести реституцию, то есть приведение в первоначальное состояние, в случае если где-то ранее какие-то земельные участки были уже отчуждены иностранцам. Тем самым закону может быть придана обратная сила.

Предстоящая конституционная реформа также существенно затрагивает вопросы организации и деятельности законодательной власти, а именно – порядка формирования Парламента (избрания депутатов, их полномочий). Так, введение наряду с пропорциональной (избрание депутатов по партийным спискам)

мажоритарной системы позволит гражданам голосовать за определенно конкретного граж­данина (кандидата в депутаты) в зависимости от его заслуг, личных качеств, честности, его предвыборной платформы. Это уже существенный прорыв в плане дальнейшей демократизации казахстанского общества.

Несколько слов о Конституционном суде. Действовавший с 1995 года Конституционный совет не обладал такими полномочиями, как рассмотрение обращения граждан, – люди были лишены права обращаться в высший орган конституционного контроля в поисках справедливости, когда их конституционные права нарушались. Конституционный суд, которым предполагается заменить Конс­титуционный совет, в большей степени соответствует идее построения в Казахстане правового государства. Это позволит всем без исключения казахстанцам обращаться в этот орган в случае нарушения их конституционных прав.

И последнее, о чем бы я хотел сказать, это вопросы реформирования местного самоуправления. Безусловно, все новеллы, касающиеся дальнейшего его развития в стране, направлены не только на демократизацию общества, но и на повышение уровня благосостояния граждан. Однако я полагаю, что государство должно определиться, чем является местное самоуправление в Казахстане – институтом гражданского общест­ва или же государства? Исходя из этого, в РК должна быть спроектирована Стратегия развития местного самоуправления.

Это не просто вопрос выборнос­ти акимов, но и экономического развития территории. Если местное самоуправление является институтом гражданского общества, то в Конституции необходимо разграничить полномочия и функции его и органов государственной власти. Более того, для его успешного существования и развития необходимо создать экономическую основу. Для этого, в свою очередь, нужно также закрепить в Конституции наряду с государственной и частной собственностью муниципальную собственность.

Таким образом, все вопросы конституционной реформы, озвученные Президентом Казах­стана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана в марте этого года, нашли отражение в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Их реализация будет способствовать прогрессу общества и государства. Но при этом, я полагаю, что проводимая конституционная реформа не затронула многие вопросы нашего Основного закона. В будущем их предстоит переосмыслить и пересмотреть в Конституции Рес­публики Казахстан.

Плебисциту – быть!

Сергей Пономарев, независимый журналист

Пятого июня в 11 городах страны пройдет референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Событие для Казах­стана редкое – последний раз он проводился 27 лет назад. На днях как член городского штаба партии «AMANAT» вместе с представителем Наурызбайского района Алматы Сериккали Жылкайдаровым я взялся объяснять людям важность предстоящего события.

…Когда мы подошли к активно застраиваемому сейчас новому микрорайону «Шугыла», рабочие прямо в касках и робах собирались идти на обед. Что я заметил за эти полчаса? У иных в глазах были равнодушие, неверие и нетерпение, но у большинства – живой интерес и желание поучаствовать в народном волеизъявлении.

«Зачем нужен референдум и изменится ли после него жизнь к лучшему?» – спрашивали меня учителя 187-й школы из микрорайона «Тау Самалы», также пришедшие на встречу.

Референдум действительно дело серьезное. Еще бы: Основной закон страны перекраивается на треть – поправки вносятся в 33 статьи Конституции. По замыслу Президента Токаева, мы переходим от суперпрезидентской формы правления к президентской, с подотчетным Правительством и влиятельным Парламентом. Мажоритарная сис­тема выборности в маслихаты городов и областей предоставит депутатам гораздо больше самостоятельности. Таким образом, общество реально сможет влиять на происходящие в стране политические события.

Первый Президент Казахстана лишится своих суперльгот, а члены семей последующих первых лиц государства не смогут занимать руководящие должности в квазигоссекторе, изменится структура Конс­титуционного суда. При этом уполномоченный по правам человека станет реальным, а не декларативным борцом за эти самые права. Отменят также смертную казнь. Пока к ней в Казахстане, мы знаем, могут приговорить, но не исполнять, согласно наложенному мораторию 2003 года.

Поправки, которые будут вынесены на референдум, тесно связаны друг с другом, поэтому если принимать, то все. В Алматы явка на любые официальные голосования всегда была слабой, но что-то мне подсказывает, что в этот раз на плебисцит к избирательным урнам придут почти все казахстанцы.