Реализация поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана перешла в активную фазу практического исполнения. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года железнодорожная отрасль показала рекордные показатели: объем перевозок достиг порядка 318 млн тонн, что подтверждает устойчивый рост отрасли. В 2026 году прогнозируемый объем перевозок составит 327 млн тонн. Транзитные перевозки при этом показывают стабильный ежегодный рост на уровне 20%.

«Продолжается работа по формированию полноценного железнодорожного каркаса страны. В текущем году, завершили крупные проекты такие как Достык – Мойынты и обводная Алматы, общей протяженностью – 911 км, что позволило увеличить пропускную способность сети в 5 раз и ускорению транзитных перевозок. В следующем году будут завершены стратегические проекты строительства на участках "Кызылжар – Мойынты" и "Дарбаза – Мактаарал", а также модернизация направлений "Алтынколь – Жетыген" и "Бейнеу – Мангыстау», - отметил вице-министр.

Дополнительно внедряются современные системы регулирования поездов, что напрямую повысит безопасность движения и пропускную способность железных дорог.

Продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей, в 2025 году отремонтировано 1,5 тыс. км, а в 2026 году планируется 1,6 тыс. км.

Планируется поставка 236 локомотивов, свыше 1,4 тыс. грузовых и 191 современных пассажирских вагонов.

Это существенно улучшит надежность и качество транспортных услуг.

Активно развиваются и международные транспортные коридоры: Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и Север-Юг.

В рамках наращивания пропускной способности ТМТМ реализуются проекты по модернизации портовой инфраструктуры, отечественный торговый флот пополнится 4 паромами. На 2026 год планируется довести объем контейнеропотока до 90 тыс. ДФЭ.

По коридору Север – Юг в следующем году будут завершены модернизация ж/д участков в западном регионе страны.

В рамках поручений Президента в стране реализуется масштабная программа модернизации вокзалов. Работы ведутся поэтапно, и будут завершены в 2026 году.