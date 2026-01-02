Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году

141

Реализация поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана перешла в активную фазу практического исполнения. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года железнодорожная отрасль показала рекордные показатели: объем перевозок достиг порядка 318 млн тонн, что подтверждает устойчивый рост отрасли. В 2026 году прогнозируемый объем перевозок составит 327 млн тонн. Транзитные перевозки при этом показывают стабильный ежегодный рост на уровне 20%.

«Продолжается работа по формированию полноценного железнодорожного каркаса страны. В текущем году, завершили крупные проекты такие как Достык – Мойынты и обводная Алматы, общей протяженностью – 911 км, что позволило увеличить пропускную способность сети в 5 раз и ускорению транзитных перевозок. В следующем году будут завершены стратегические проекты строительства на участках "Кызылжар – Мойынты" и "Дарбаза – Мактаарал", а также модернизация направлений "Алтынколь – Жетыген" и "Бейнеу – Мангыстау», - отметил вице-министр.

Дополнительно внедряются современные системы регулирования поездов, что напрямую повысит безопасность движения и пропускную способность железных дорог.

Продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей, в 2025 году отремонтировано 1,5 тыс. км, а в 2026 году планируется 1,6 тыс. км.

Планируется поставка 236 локомотивов, свыше 1,4 тыс. грузовых и 191 современных пассажирских вагонов.
Это существенно улучшит надежность и качество транспортных услуг.

Активно развиваются и международные транспортные коридоры: Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и Север-Юг.

В рамках наращивания пропускной способности ТМТМ реализуются проекты по модернизации портовой инфраструктуры, отечественный торговый флот пополнится 4 паромами. На 2026 год планируется довести объем контейнеропотока до 90 тыс. ДФЭ.

По коридору Север – Юг в следующем году будут завершены модернизация ж/д участков в западном регионе страны.

В рамках поручений Президента в стране реализуется масштабная программа модернизации вокзалов. Работы ведутся поэтапно, и будут завершены в 2026 году.

«Таким образом, 2026 год станет этапом завершения и практической отдачи ключевых инфраструктурных проектов, формирующих современную, устойчивую и конкурентоспособную транспортную систему Казахстана», - отметил вице-министр.

 

#строительство #дороги #инфраструктура

Популярное

Все
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Дедом Морозом может стать каждый
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Новые достижения в казахстанском футболе
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
«Аламан» обучает любви
Зимнее настроение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Завод по производству кормов для домашних животных построят…
Инициативы Национального курултая воплощаются в жизнь
Бектенов доложил Токаеву о ходе исполнения его поручений
Фракция AMANAT в Мажилисе обсудила итоги года и приоритеты …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]