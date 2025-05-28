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Изменения и дополнения вносятся в 9 кодексов и 45 законов. В первом чтении документ был одобрен 5 марта 2025 года.



По данным пресс-службы Мажилиса, законом усовершенствованы нормы по вопросам благоустройства столицы и городов республиканского значения. Они касаются обеспечения доступной среды, введения дизайн-кода, а также уточнения компетенций местных представительных и исполнительных органов по соблюдению дизайн-кода, установке и функционированию нестационарных объектов.



Кроме того, регулируется рекламная деятельность. Вводится запрет на уличную аудиорекламу в общественных местах, а также на размещение наружной рекламы на поверхности тротуаров и автодорог. Другой блок поправок направлен на совершенствование механизмов регулирования миграции в столице.



В ходе работы над документом депутаты предложили расширить полномочия местных представительных и исполнительных органов столицы и городов республиканского значения. Их компетенции дополнены разработкой программ реновации жилищ, правил благоустройства территорий, правил предоставления торговых, медицинских, гостиничных и иных услуг, а также разработкой тарифной политики, применяемой на городском общественном транспорте.



Также по инициативе мажилисменов вводится понятие «регистрация временно пребывающего иммигранта» для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере миграции.



В целях реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» внесены поправки, направленные на решение первоочерёдных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов: тепло- и электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.