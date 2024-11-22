Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?

Наука
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Эксперты сместили акценты в развитии отечественной науки

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Первый Конгресс молодых ученых прошел в Алматы. Мероприя­тие состоялось под лозунгом «Жас сәтбаевшылар». Организатором проекта стала Национальная академия наук при Президенте РК.

Конгресс посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика, первого президента Академии наук Казахской ССР Каныша Сатпаева. Почетными гостями съезда стали депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова, вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, которые выступили с приветствиями в адрес участников форума.

Перед началом работы конгресса стартовала выставка современных инновационных разработок молодых ученых. Они представили свои проекты в различных сферах деятельности, большинство из них нашло практическое применение и уже внедрено в производство или находится в режиме ожидания и поиска инвестиционных предложений.

– По данным статистики, средний возраст сотрудников, имеющих ученые степени, составляет 57 лет, 15 процентов – пенсионного возраста, – сообщил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев. – Поэтому наша главная задача сейчас – привлечь талантливую молодежь в науку. Это наш главный ресурс. Мы проводим Конгресс молодых ученых, хотим услышать их мнение, узнать, что им нужно для развития и реализации своего потенциала, чего не хватает в научной деятельности, какие условия нужно создать.

Жансая Умиралиева работает над методами защиты растений 

По его словам, много талантливой молодежи из Казахстана сейчас работает за рубежом, в ведущих научных центрах и университетах мира. И нам следует использовать этот важный стратегический ресурс для развития научно-технической политики и экономики Казахстана. Поэтому необходимо привлекать молодых людей, работающих за рубежом, чтобы их знания были доступны для научного сообщества нашей страны.

– При академии ежегодно издается национальный доклад о состоянии науки в перспективных направлениях и о мировых трендах. Впервые в истории мы сделали отдельный раздел по состоянию работы молодых ученых и по проблемным вопросам, которые существуют в этой среде. Национальный доклад будет представлен руководству страны для принятия необходимых мер. Очень важно, что мы систематизируем данную работу, то есть это не разовое мероприятие, это система, – отметил глава НАН РК.

Он также добавил, что при академии создан совет молодых ученых из лидеров в научной среде, была налажена система обратной связи. То есть молодые ученые имеют возможность обозначать свои проблемы, а далее от имени академии, в зависимости от уровня вопроса, они доходят до самых верхов. К слову, ранее такой системы не было.

Председатель Совета молодых ученых НАН РК, член Национального курултая Максат Жабагин в свою очередь проинформировал о том, что в нынешнем году конгресс объединяет восемь научных конференций по разным актуальным направлениям. Здесь обсуждаются вопросы законодательства, связанного с наукой и образованием.

– Мы также проводим такой уникаль­ный формат, как networking для молодых ученых, где в качестве спикеров работают более 120 человек. Их проекты ранее были отобраны национальными научными советами, прошли государственные экспертизы, – сказал он.

По словам Максата Жабагина, Министерством науки и высшего образования проведена большая работа, которая стимулирует молодых ученых проводить свои исследования, продолжать научную деятельность. Теперь же необходимо создать условия, чтобы в нашей стране открылись зеркальные зарубежным лаборатории, были соз­даны центры кристаллизации для молодых ученых и сформированы новые научные группы.

Как было заявлено организаторами, обозначенная цель проведения конгресса по созданию платформы для диалога между молодыми учеными, обмену научными достижениями и развитию научных исследований в Казахстане успешно достигнута. Конгресс «Жас сәтбаевшылар» – это не просто научное мероприятие, это инвестиция в будущее страны. Он дает молодым ученым уникальную возможность представить свои исследования широкой аудитории, включая ведущих ученых Казахстана, установить контакты с потенциальными партнерами и работодателями, обсудить актуальные проблемы в науке и найти пути их решения.

#Алматы #наука #Конгресс молодых ученых

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