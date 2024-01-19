Что обсуждал Токаев с бизнесменами Италии

Президент
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В ходе визита в Италию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел несколько встреч с руководителями крупных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Так, президент принял главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско. В ходе беседы были рассмотрены результаты сотрудничества Казахстана с Eni за прошедший год и потенциал дальнейшего взаимодействия.

В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти – 63,5 млн тонн. Общий объем добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 млн тонн.



По мнению президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.

Глава государства также был проинформирован о планах итальянской компании по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью 250 МВт в Мангистауской области и производству растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.

В ходе встречи с главным исполнительным директором Maire Tecnimont Алессандро Бернини обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях. Глава государства отметил огромный опыт компании в реализации проектов по декарбонизации и энергетическому переходу, а также ее широкое присутствие в 45 странах.

По его словам, амбициозные планы Maire Tecnimont, направленные на существенное сокращение выбросов углекислого газа и развитие зеленых технологий, представляют большой интерес для Казахстана, поскольку наша страна в рамках Парижского соглашения приняла обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и стремится внедрить лучшие технологии в производстве.



Алессандро Бернини проинформировал президента о флагманских проектах компании, реализуемых и прорабатываемых по всему миру, и высказал свои предложения по развитию энергетического сектора Казахстана.

Президент положительно оценил участие компании в строительстве газохимического комплекса в нашей страны. Договор с Maire Tecnimont по базовому проектированию участка полимеризации второй очереди строительства газохимического комплекса в Атырауской области был подписан в апреле прошлого года.

Касым-Жомарт Токаев также принял президента авиакомпании Neos Лупо Раттацци. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, наличие прямого авиасообщения между странами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы-Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тысяч пассажиров.



В свою очередь глава авиакомпании Лупо Раттацци поделился планами по расширению географии полетов в регионе. В частности, планируется увеличение количества рейсов по маршруту Алматы – Милан, открытие авиасообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом.

Президент выразил уверенность, что сотрудничество с Neos положительно повлияет на развитие гражданской авиации и транспортно-логистической отрасли Казахстана.

Компания NEOS была создана в 2001 году как совместное предприятие двух туристических фирм – итальянской Alpitour S.p.A. и немецкой TUI Group. Являясь одной из крупнейших частных итальянских авиакомпаний, NEOS выполняет рейсы по более чем 70 направлениям. Оборот компании в 2022 году составил 640 млн долларов.

В Италии глава государства встретился и с главным исполнительным директором Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони.

Президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга перспективы реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна входит в число лидеров по выращиванию пшеницы. Как отметил глава государства, Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и в то же время планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.

В свою очередь Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалистов и трансферту технологий.

Президент выразил готовность оказать всестороннюю поддержку со стороны правительства. Кроме того, итальянской компании было предложено рассмотреть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства. 

#Токаев #Италия #бизнес

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