Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, аграрии активно включились в полевые работы: на сегодня вспашка проведена на площади 93,7 тыс. га. Полным ходом идет посев ячменя, многолетних и однолетних трав, картофеля и овощей.

Крестьянские хозяйства нынче полностью обеспечены посевным материалом. Для них подготовлено 59,6 тыс. тонн семян. Дополнительно 25,7 тыс. тонн семенного зерна использовано для посева озимой пшеницы на площади 145,1 тыс. га.

Следует отметить, что в нынешнем полевом сезоне в работу аграриев области внесены некоторые изменения. В первую очередь они коснулись посевных площадей. Несмотря на то что общая тенденция по их увеличению сохраняется (клин расширится на 25,5 тыс. га и составит 665,4 тыс. га), сократится размер участков под культуры, требующие большого количест­ва воды.

И дело здесь не только в общей отраслевой тенденции перехода от влаголюбивых к засухоустойчивым культурам на фоне надвигающихся проблем с поливной водой. Как стало известно, нынче это связано еще и с проведением ремонта на 76 оросительных каналах, который намечено осуществить за счет средств Исламского банка развития.

После завершения ремонт­ных работ в 2028 году ожидается, что на площади 51,4 тыс. га уровень водообеспечения будет значительно повышен. А пока сокращение влаголюбивых посевов затронет пять районов области: Байзакский, Меркенский, Сарысуский, Таласский и Шуский.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства ­Абдирасила Желеубаева, в нынешнем сезоне влаголюбивые овощи займут меньше места. Теперь под них будет отведено только 28,9 тыс. га. На 3 тыс. га уменьшится и территория посевов под бахчевые культуры. В итоге арбузы и дыни разместятся на 9,7 тыс. га.

На львиной доле площадей по традиции разместятся зерновые и зернобобовые. По-прежнему большой участок (186,7 тыс. га) займут кормовые культуры. Кстати, под них в этом сезоне земли выделено даже несколько больше. Масличные же высадят на 44,3 тыс. га.

Вместе с тем в текущем году приоритет будет отдан обеспечению перерабатывающих предприятий региона местным сырьем. С этой целью посевы зерновой кукурузы увеличатся сразу на 11,8 тыс. га и достигнут 30 тыс. га. В результате ожидается рост объема урожая по сравнению с прошлым годом со 109 тыс. до 210 тыс. тонн.

К 2029 году планируется довес­ти площади посевов кукурузы до 80 тыс. га, а объем поставляемой на переработку продукции – до 560 тыс. тонн. На 1,9 тыс. га вырастет и ранее урезанная посевная площадь сахарной свеклы, составив 8,5 тыс. га. Предстоя­щей осенью сладкого корня планируется собрать гораздо больше – около 450 тыс. тонн.

Говоря об обеспечении посевов поливом, руководитель регионального аграрного ведомства отметил, что в последние годы в связи с усилением дефицита водных ресурсов особую актуальность приобретает эффективное использование имеющейся воды, поэтому план на этот год будет дополнительно пересмот­рен в зависимости от объема накопления ценного ресурса в водохранилищах.

– Четыре района области напрямую зависят от поступления воды по Таласу и Шу – рекам, которые подпитываются из акваторий соседнего Кыргызстана. Для того чтобы снизить привязанность к этим источникам, в области на постоянной основе ведется работа по внедрению сберегающих ирригационных технологий, – сказал Абдирасил Желеубаев. – В минувшем году водосберегающие технологии внедрены на площади 11 тысяч гектаров, в результате чего общий показатель достиг 66,5 тысячи гектаров (сюда входят капельное и дождевальное орошение, а также лазерная планировка).

На проведение нынешних весенне-полевых работ предусмот­рено 15,9 тыс. тонн дизельного топлива, выделенных Министерством энергетики. Этот объем ГСМ рассчитан на четыре месяца кампании. По каждому району области определены операторы по доставке и распределению выделенного количества горючего среди сельскохозяйственных товаропроизводителей. В текущем году отпускная цена за литр установлена на уровне 281 тенге, что на 27 тенге выше, чем прошлой весной. Несмотря на подорожание, предельная стоимость для аграриев все еще остается ниже рыночной на 15%.

Благодаря заранее заключенным контрактам в область уже поставлено 15,7 тыс. тонн минеральных удобрений.

– Использование удобрений, напрямую влияющих на урожайность, находится под строгим контролем. В текущем году планируется внести 109,7 тысячи тонн подкормки на площади 665,4 тысячи гектаров, – проинформировал глава регионального аграрного ведомства.

По его словам, нынче на субсидирование стоимости минеральных удобрений (за исключением органических) выделено 2,5 млрд тенге. Из указанной суммы 664,7 млн тенге пойдут на оплату заявок, включенных в лист ожидания с прошлого года. Оставшиеся средства в период весенне-полевых работ будут перечислены в виде авансовых платежей отечественным предприятиям «КазАзот» и «Казфосфат» в качестве механизма обеспечения сельхозпроизводителей удобрениями.

Планируется, что в весенне-полевых работах будет задейст­вовано около 10,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы, плуги, культиваторы, сеялки, протравливатели семян и другие.

– Для финансирования весенних и осенних полевых работ в этом году через АО «Аграрная кредитная корпорация» по программам «Кең дала» и «Кең дала-2» для области предусмот­рено выделить семь миллиардов тенге. Заявки на обеспечение заемными деньгами посевной кампании принимаются с нояб­ря прошлого года. На сегодня займы требуются 187 хозяйствам, сделавшим заявки на выделение 6,1 миллиарда тенге. Из них 149 хозяйствам уже выдано 4,4 миллиарда тенге под пять процентов годовых, – резюмировал Абдирасил Желеубаев.