Что сделано для школьников из пострадавших от паводков регионов

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Дети и их родители, находившиеся в эвакуационных пунктах, размещены в летние лагеря, общежития, интернаты при школах, с организацией учебного процесса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

Сообщается, что дети, которые находятся в эвакуационных центрах, для продолжения процесса обучения переводятся на дистанционный формат обучения.

Также дети и их родители, находившиеся в эвакуационных пунктах, размещены в летние лагеря, общежития, интернаты при школах, с организацией учебного процесса.

600 детей направлены в детские оздоровительные центры, организован их бесплатный проезд. Учащиеся 5-8 классов размещены в интернатах школ «Дарын», БИЛ, НИШ, старшеклассники (9-11 классы) – в общежитиях колледжей и вузов.

На объектах, имеющих условия для проживания, размещено более 4,5 тыс. детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах. Подготовлен резерв – порядка 8 тыс. мест для детей и их родителей.

Кроме того, для всех обучающихся Актюбинской и Атырауской областей отменено проведение текущего контроля (СОР и СОЧ).

В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, СКО, Павлодарской областях и области Абай решение об отмене текущего контроля (СОР и СОЧ) принимают частично по ситуации.

За счет средств фонда «Всеобуч» ведется работа по обеспечению детей необходимыми принадлежностями, в том числе одеждой и обувью. 

#школьники #помощь #лагерь #учеба #канцелярия

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