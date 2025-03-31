Главный эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик прокомментировала первый официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан и ключевые моменты переговоров с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По мнению эксперта, отсутствие принципиальных разногласий между Астаной и Любляной дает странам большой коридор возможностей для того, чтобы реализовывать совместные проекты

- Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Словению как важного партнера на Балканах. Что связывает Астану и Любляну, которые, на первый взгляд, кажутся далекими и географически, и политически?

- Казахстан и Словению связывает история дружественных, бесконфликтных и продуктивных двусторонних взаимоотношений. Стороны неоднократно демонстрировали положительное отношение к инициативам друг друга. Так, например, Словения поддержала выдвижение Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и в Совет по правам человека ООН на 2022-2024 годы. Мы также поддержали вхождение Словении в Совет управляющих МАГАТЭ.

Здесь надо признать, что на международном уровне наши страны взаимодействовали всегда в исключительно позитивном ключе. Обе стороны придерживаются принципов многополярности, уважения принципов международного права, суверенитета и принципа невмешательства.

- Нынешний официальный визит президента Словении является первым за последние 15 лет. Как вы оцениваете его значимость для двусторонних отношений?

- Визит главы Словении в Казахстан стал четвертым по счету. Действительно, за последнюю декаду было относительное затишье. Но, надо признать, что прошлый год был прорывным с точки зрения налаживания дипломатического взаимодействия, потому что в октябре прошлого года состоялось официальное открытие посольства РК в Любляне и были вручены верительные грамоты словенской стороне со стороны казахстанских дипломатов. Можно считать, что мы открыли новую главу взаимоотношений с этим европейским государством, что и обозначилось на прошедшем в ноябре третьем раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Словении.

- Какие перспективные сферы для экономического взаимодействия между странами видят и готовы развивать лидеры Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар?

- Безусловно, стороны хотели бы найти дополнительные точки соприкосновения для того, чтобы актуализировать экономическое взаимодействие. Если мы посмотрим на возможности товарооборота, то здесь потенциал, к сожалению, не реализован. Последние два года мы наблюдаем относительно стабильный товарооборот. С одной стороны, это положительный сигнал. Но то, что он составляет всего лишь чуть более 100 млн долларов – это уже сигнал о необходимости прилагать дополнительные меры для стимулирования товарооборота. Прошедшая встреча в Акорде как раз-таки была посвящена тому, чтобы эти возможности реализовать.

В первую очередь речь, конечно же, пойдет о транспортно-логистическом потенциале. Дело в том, что Казахстан очень планомерно и настойчиво предлагает свои услуги европейским странам в плане создания транспортного евразийского моста между китайскими производителями и европейским рынком потребления. Словенский порт, который можно было бы подключить к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, является одним из наиболее перспективных вариантов взаимодействия сторон в данном направлении. Вообще потенциальные возможности словенского порта LukaKoper обсуждались в рамках Ассоциации ТМТМ достаточно продолжительное время, весь 2024 год мы наблюдали новости с данного направления, было несколько посещений представителей ТМТМ в данный инфраструктурный объект. И мы на самом высшем уровне видим понимание со стороны руководства страны о необходимости вовлекать новых партнеров в развитие транскаспийских перевозок. Я думаю, что словенская сторона, также оценив все возможные выгоды и перспективы, склоняется к аналогичному выводу.

- 1 апреля 2025 года в Астане запланирован казахстанско-словенский бизнес-форум, на котором будут обсуждаться перспективы двустороннего экономического сотрудничества. Как вы полагаете, что станет центральными темами бизнес-форума?

- Как мы уже обсуждали, общий объем товарооборота у Казахстана и Словении не столь значительный с точки зрения абсолютных цифр. Именно поэтому возникает необходимость корректировать стратегию экономических взаимодействий, делая упор на предоставление и обмен в сфере услуг. Здесь идут также вопросы технологического обмена опытом и даже трансферта технологий в какой-то степени. Дело в том, что Словения является очень мощным технологическим хабом на Балканах, что делает ее потенциальным партнером для внедрения технологий того же искусственного интеллекта во всевозможные цифровые системы. Здесь поле применения достаточно большое, потому что и Казахстан занимает не последнее место среди стран на международном уровне по цифровизации как экономики, так сферы предоставления госуслуг. Кооперация может быть очень интересной.

Именно ради подобных взаимоотношений должна выстраиваться не только правительственная коммуникация, но и коммуникация по линии business-to-business. Поэтому все предложения со стороны Казахстана и со стороны президента Касым-Жомарта Токаева о том, что нужно развивать и поощрять создание структур подобно Деловому совету, создавать условия для проведения бизнес-форумов, для расширения состава участников этих бизнес-форумов, они выглядят последовательными и логичными.

- Касым-Жомарт Токаев назвал Словению проверенным временем надежным партнером в Европе. Как этот визит европейского лидера в Казахстан вписывается в стратегию внешнеполитического курса президента Токаева?

- В рамках визита президента Словении Наташи Пирц-Мусаруже было заключено несколько меморандумов, которые открывают новые возможности для казахстанского туризма, для сотрудничества с европейской сторонойв сфере образования и науки. Надо признать, что это вполне соответствует внешнеполитической стратегии нашей страны: мы не замыкаемся в плане выбора партнеров. Европейское направление всегда было одним из ключевых для внешнеполитического курса Казахстана. Это соотносится как с вопросом международного правового сегмента, так и в плане экономического взаимодействия.

В данном ключе Словения представляет для нас очень интересного, стабильного и готового к диалогу партнера. Отсутствие принципиальных разногласий между Астаной и Любляной фактически дает нам очень большой коридор возможностей для того, чтобы реализовывать совместные проекты. Что нам нужно сделать на современном этапе, так это позаботиться о том, чтобы взаимопроникновение бизнесов в наших странах протекало по наименьшему пути сопротивления.