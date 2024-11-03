Что такое инвойс и зачем он необходим при покупке товаров из Китая?

Инвойс — это важный документ при приобретении товаров из Китая. Без него таможенные органы не пропустят вашу партию, пишет телеграм-канал Рисовая Лапша

Фото: Телеграм-канал Рисовая Лапша

Для чего он нужен?

— Подтверждение покупки: служит доказательством того, что вы действительно приобрели товар у определенного поставщика.

— Оформление таможенных процедур: содержит данные, необходимые для оформления на таможне.

— Соответствие законодательству: инвойс является обязательным документом при импорте товаров.



Типы инвойсов:



— Проформа-инвойс: предварительный счет, который выставляется для частичной или полной предоплаты.

— Коммерческий инвойс: выдается после оплаты и отгрузки заказа.



Что должно содержаться в коммерческом инвойсе:



— Номер инвойса, дата и время его оформления.

— Данные о поставщике и покупателе.

— Страна производства и отправления товара.

— Валюта расчетов.

— Наименование товара.

— Количество единиц товара.

— Стоимость за единицу товара и общая сумма.

— Условия отгрузки.

— Характеристики товара (материал, особенности, функции).

— Тип упаковки.