Что убило десятки голов скота на ферме в Павлодарской области, рассказали в акимате

На странице общественного деятеля Мурата Абенова вчера было опубликовано видео с кадрами десятков погибших домашних животных. В акимате Павлодарской области не исключают, что падеж скота мог быть связан с содержанием токсичных веществ в воде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/muratabenov/

По информации ведомства, 14 июля в КХ «Асан» в селе Башмачное пали 37 голов крупного рогатого скота (маточное поголовье).

«На место выезжали специалисты управления ветеринарии Павлодарской области. Отобран патологический материал для проведения лабораторных исследований на инфекционные заболевания, а также токсикология на содержание пестицидов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что патологический материал направлен в испытательную лабораторию Павлодарского областного филиала РГП на ПХВ «Республиканской ветеринарной лаборатории» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

«Согласно результатам актов экспертизы, в патологическом материале получен отрицательный результат на заболевание «пастереллез». Вместе с тем, при исследовании образцов пробы воды и почвы КХ «Асан» на определение остаточных количеств пестицидов в образцах воды из корыта для водопоя в загоне и на базе, а также почвы, отобранной у колодца, обнаружено превышение пестицидов», – заключили специалисты.