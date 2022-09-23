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Политика , Общество
Что запрещено делать кандидатам в президенты, рассказали в ЦИК РК
Диасов Ораз
корреспондент

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова прокомментировала вопрос о том, что строго запрещается делать кандидатам в президенты в период предвыборной кампании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

“Большое внимание уделяется ненадлежащей предвыборной агитации. Под ненадлежащей предвыборной агитацией понимается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании”, - отметила Анастасия Щегорцова на брифинге в ЦИК РК.

По ее словам, проведение ненадлежащей предвыборной агитации запрещается законом.

“За нее может последовать ответственность в виде снятия кандидатов с регистрации”, - отметила спикер.

Напомним, сегодня стартовало выдвижение кандидатов на выборы в президенты РК.
 

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