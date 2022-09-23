Что запрещено делать кандидатам в президенты, рассказали в ЦИК РК

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова прокомментировала вопрос о том, что строго запрещается делать кандидатам в президенты в период предвыборной кампании, передает корреспондент Kazpravda.kz.



“Большое внимание уделяется ненадлежащей предвыборной агитации. Под ненадлежащей предвыборной агитацией понимается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании”, - отметила Анастасия Щегорцова на брифинге в ЦИК РК.



По ее словам, проведение ненадлежащей предвыборной агитации запрещается законом.



“За нее может последовать ответственность в виде снятия кандидатов с регистрации”, - отметила спикер.

Напомним, сегодня стартовало выдвижение кандидатов на выборы в президенты РК.

