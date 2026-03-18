Новое оборудование – офтальмологическая лазерная система Vitra 810 позволяет врачам проводить высокоточные операции прямо в регионе. Раньше маленьких пациентов с тяжелыми формами заболевания приходилось срочно перевозить в Шымкент или Алматы. Для глубоко недоношенных детей такая транспортировка нередко становилась серьезным испытанием.

Ретинопатия недоношенных – одна из наиболее сложных проблем современной неонатологии. По словам специалистов, с этим диагнозом сталкиваются до 36% недоношенных младенцев. Опасность заболевания в том, что на ранних стадиях оно никак не проявляется внешне. Патологический рост сосудов сетчатки можно обнаружить только при специальном офтальмологическом обследовании. Без своевременной терапии процесс может привести к необратимой потере зрения.

Для региона с высоким уровнем рождаемости эта проблема особенно актуальна. В Туркестанской области ежегодно появляется на свет более 60 тыс. детей, и значительная часть из них нуждается в наблюдении нео­натологов.

Создание системы помощи недоношенным детям происходило поэтапно. Сначала в перинатальном центре установили ретинальную камеру, благодаря которой врачи смогли наладить регулярный офтальмологический скрининг новорож­денных. Следующим шагом стало появление лазерного оборудования, позволяющего проводить полноценное лечение.

Руководитель областного перинатального центра № 3 Ардак Аязбеков отмечает, что лазерная коагуляция сетчатки считается мировым стандартом лечения ретинопатии.

– Это высокоточное оборудование позволяет остановить патологический рост сосудов и сохранить зрение ребенку, – рассказывает Ардак Аязбеков. – Теперь мы можем проводить операции даже глубоко недоношенным детям без потери времени, а в таких случаях каждый час имеет значение.

В этом центре ежегодно рождается более 10 тыс. детей, из них 800–1 000 – недоношенные. Около 200 малышей в год нуждаются в срочном вмешательстве офтальмологов. Операции будут проводиться регулярно: раз в неделю в центр приезжает неонатальный хирург-офтальмолог из Шымкента. Специалисты перинатального центра проводят первичную диагностику и подготовку детей к процедуре.

Проект реализован корпоративным фондом «Смелость быть первым» совместно с благотворительным фондом AYALA.

– Запуск современной лазерной технологии в Туркестане – это возможность оказывать помощь вовремя и рядом с домом, – прокомментировала исполнительный директор фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева. – Для нас принципиально важно обеспечивать равный доступ к качественной медицинской помощи по всей стране, потому что за каждым таким решением стоит судьба ребенка.

Лазерная система стала новым этапом реализации благотворительного проекта «Вижу мир», который направлен на профилактику и лечение ретинопатии недоношенных. По оценкам специалистов, установленное оборудование позволит в течение 10–15 лет предотвратить развитие слепоты у тысяч детей региона.