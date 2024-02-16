Чтобы получить качественные офтальмологические услуги, казахстанцам уже давно не надо выезжать за границу

Общество
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Дина Устиненко, Алматы

Все современные методы диагностики и лечения доступны на родине.

фото Юрия Беккера

Обилие офтальмологических клиник в Алматы порой начинает напоминать ситуацию с аптеками и нотариусами. Конкуренция на «зрительном» рынке огромная. Каждая клиника старается предоставить индивидуальные «фишки» для пациентов. Многие коммерческие учреждения оказывают не только платные услуги, но и возвращают зрение по квоте. Необходимо лишь получить направление у лечащего врача по месту жительства, выбрать понравившуюся клинику и собрать необходимый пакет документов.

– Здоровая конкуренция развивает рынок медицинских услуг, – считает Алмас Такибаев, врач-офтальмохирург центра FOCUS. – Мировая офтальмология развивается небывалыми темпами. Нам доступны те методы диагностики и лечения, о которых еще 10–15 лет назад мы не могли и мечтать.

Сегодня большинство хирургических вмешательств осуществляется малоинвазивным методом. Что существенно сокращает восстановительный период и снижает возможный риск осложнений.

Многие врачи проходят регулярное обучение за границей, владельцы клиник привозят высокотехнологичное современное оборудование, при помощи которого диагностировать ранее неизлечимые заболевания возможно в самом их зачатке и излечить или приостановить развитие, сохранив при этом зрение. Вопрос лишь в информированности населения. Многие пациенты, не зная о существующих методах лечения и коррекции, терпят до последних стадий или же обращаются исключительно в госучреждения, а намаявшись в очередях, бросают все на полпути, ограничиваясь советами доброжелателей или аптекарей. Хотя зрение возможно спасти и в 90, и в 100 лет.

– В нашей клинике были очень возрастные пациенты, – продолжает Алмас Такибаев. – Оперировал дедушку, которому исполнилось 96 лет, был даже столетний пациент. Здесь главное не возраст, а состояние сетчатки глаза и общего здоровья. Только представьте, какую радость испытал человек, когда в 100 лет жизнь заиграла новыми красками. А при хорошем зрении и общее самочувствие улучшается. Поднимается настрое­ние, появляется желание больше двигаться, отсюда энергия, жизненные силы. В Казахстане вообще очень много отличных специалистов, настоящих профессионалов. Мы шагаем в ногу с прогрессом. Офтальмохирургия – одна из не­многих отраслей, которая может похвалиться мировым уровнем, а при сравнительно невысоких ценах с другими странами у нас постепенно развивается рынок медицинского туризма и в этом направлении. Раньше к нам ездили со всего СНГ на ЭКО, лечили зубы, теперь и зрение восстанавливают. Например, руководитель нашей клиники Гульнара Енбековна Егембаева еще 15–20 лет назад проводила кератопластику – пересадку роговицы на высочайшем профессиональном уровне, возвращая пациентам до 80% зрения. Они до сих пор имеют возможность видеть, наблюдаются у нее и приводят уже своих детей.
А сегодня с новым оборудованием офтальмохирургия творит настоя­щие чудеса.

Самое распространенное заболевание органов зрения на данный момент – это возрастная дегенерация глаза. А самая распространенная хирургическая манипуляция – лазерная коррекция зрения. Самое коварное заболевание, способное развиваться годами, не давая о себе знать, – это глаукома, тихий убийца зрения. Каждый второй человек с глаукомой не знает, что он болен. А ведь именно это заболевание является одной из основных причин необратимой утраты зрения. Излечить глаукому на последних стадиях все еще нельзя, но предот­вратить и продлить способность видеть уже возможно.

Чтобы максимально долго сохранять зрение, по словам нашего спикера, необходимы регулярные профилактические осмотры.

– Условно все делятся на две группы – здоровые пациенты и группа риска, – комментирует Алмас Асылбекович. – Здоровые пациенты – это люди, не достигшие пятидесяти лет, не пользующиеся очками и не испытывающие сильные физические нагрузки. Им необходимы осмотры у врача-офтальмолога один раз в год. Группа риска – пациенты старше пятидесяти, использующие любые очки для коррекции зрения, профессиональные спортсмены, летчики. Этой группе профосмотр необходим минимум раз в полгода. В таком случае есть все шансы распознать недуг на начальной стадии и надолго сохранить зрение.

Раньше катаракта и глаукома были чисто возрастными проблемами. Сегодня врачи бьют тревогу, «болячки» стремительно молодеют. Глаза – это органы-мишени, подвергающиеся ударам при различных заболеваниях и состояниях: диабет, гипертония, вирусные инфекции, проблемы с сосудами и многие другие. Помимо этого, человек сам усугубляет и даже провоцирует ухудшение зрения.

– Вот вам цифры: 10–15 лет назад среди наших пациентов из пяти человек «минус» был у одного, – продолжает наш спикер.  – Сегодня близорукость наблюдаем у трех из пяти человек. Телефоны, компьютеры, планшеты – наш глаз постоянно работает вблизи. У человека отпадает потребность и возможность смотреть вдаль. Глаза постоянно напряжены. Не секрет, что глаза тесно связаны с мозгом, это наш зрительный анализатор. Через них мозг получает много информации. По этой причине врачами офтальмологические заболевания рассматриваются как комплексная проблема.

Рекомендации для сохранения остроты зрения профильных док­торов схожи с рекомендациями врачей других специализаций. Многое зависит от общего состоя­ния организма и образа жизни человека. Больше шансов у тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается профилактическими мероприятиями – своевременно проходит профосмотры, много гуляет, соблюдает разумную физическую активность и не «зависает» в телефоне. Оксигенация – снабжение кислородом тканей тела, играет очень большую роль как в общем здоровье, так и отдельно в здоровье глаз. А вот телевизор, как принято было пугать раньше, не наносит такого ощутимого вреда нашему зрению, как те же смартфоны и компьютеры, но лишь с 21 года, когда глаз человека полностью сформировался. Все, что нужно сделать при возникновении опасений и любых проблем со зрением, – записаться на прием к грамотному специалисту.

#здоровье #медицина #зрение #офтальмохирургия

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