Фото: ДП СКО

С наступлением весны и началом паводкового сезона сотрудники полиции и спасатели ДЧС СКО усилили меры безопасности на дачных массивах Петропавловска, особенно в районах городского пляжа и вдоль западной окраины города, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

С начала недели здесь в круглосуточном режиме дежурят патрули — как на суше, так и по воде. На водных маршрутах задействованы моторные лодки. Однако техника не всегда спасает: на некоторых участках реки патрульным приходится грести вручную — из-за мелководья и подводных преград.

На берегу безопасность обеспечивают 12 стационарных постов, где несут службу полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии (в/ч 6637). Основная задача — защитить временно покинутые дачи и успокоить жителей, опасающихся краж и несанкционированного доступа к участкам.

Первый день дежурства прошёл без инцидентов. Все подразделения действуют слаженно и с учётом пожеланий местных жителей. Полиция подчёркивает, что контроль будет сохраняться вплоть до стабилизации паводковой обстановки.