Дан наказ ему за запах

Первый казахстанский завод по глубокой переработке зерна и производству биоэтанола оштрафован экологами за грубые нарушения природоохранного законодательства.

Завод Bio Operations, который еще недавно называли «чудом в степи» и «прорывным проектом», превысил допустимые нормативы выбросов, за что и был оштра­фован на почти 16 млн тенге.

Основным видом деятельности предприятия, расположенного в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, является производство и реализация продукции из пшеницы. Имеются в виду натуральная сухая клейковина, сухая барда, мука хлебопекарная, отруби пшеничные, крахмал, а также биоэтанол – продукт, повышаю­щий октановое число бензина.

По оказанию негативного воздействия на окружающую среду завод относится к первой категории опасности. Не случайно, что экологи периодически заглядывают сюда. В ходе недавнего профилактического контроля были выявлены семь нарушений экологического законодательства, в том числе четыре – грубых и три – значительных.

«Предприятием не обеспечено качество получаемых данных при проведении производственного экологического контро­ля, – сообщила пресс-служба департамента экологии Северо-Казах­станской облас­ти. – В связи с чем в отчете по результатам производственного экологического контроля за четвертый квартал 2021-го и второй квартал 2022 года представлены неполные сведения. Предприятие не сообщило о факте нарушения требований экологического законодательства, выявленного в ходе экологического контроля. Допущено нарушение нормативов допус­тимых выбросов, установленных для автомобилей и иных транспорт­ных средств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Допущено превышение нормативов эмиссий, установленных экологическим разрешением».

Экологи выявили также нарушение экологических требований по учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов. Кроме того, допущено накопление отходов без установленного лимита. Предприятию предписано устранить все выявленные изъяны, на юридическое лицо наложено шесть административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 15 785 689 тенге.

Напомним, что завод «Био­хим» начал действовать в 2006 году, тогда же ему был придан статус «прорывного проекта», появилась и метафора – «чудо в степи».

Несмот­ря на это, у предприя­тия начались проблемы со сбытом, оно попало в список должников по выплате налогов и зарплаты. Имущество банкрота было продано с торгов. После восьми лет простоя «Биохим» заработал вновь, сменив инвестора и название (теперь это Вio Operations). Новый инвестор хоть и вложил в модернизацию предприятия большие средства (около 5,5 млрд тенге), однако быстро­ исправить старые «грехи» у него не получилось.

В прошлом году в департамент экологии Северо-Казахстанской области поступила коллективная жалоба, которую подписали больше ста человек. В письме указывалось, что на протяжении 14 лет местные жители страдают от неприятного запаха. При этом хуже всего приходится больным астмой и аллергией.

Казалось бы, на предприятии нет токсичного производства, здесь занимаются исключительно переработкой зерна. Химия в технологическом процессе вообще не используется. Но запах все-таки есть. Причина в том, что изначально на заводе вместо очистных сооружений использовались лагуны, в которые сливалась органическая жижа. Она и источает зловоние на километры вокруг.

Теперь очистные сооружения установлены, началась очистка лагун, но выгрести из них содержимое сразу не получается – слишком большой объем «каши». Главное, что процесс пошел. Дорогу, как говорится, осилит идущий, а надежда умирает последней.