Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре

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Его соперница Луиса Гонсалес выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать

© AP Photo / Dolores Ochoa

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

"Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто", — сказала Атамаинт в ходе пресс-конференции, которую транслировал в YouTube избирательный совет.

Согласно данным в трансляции ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%.

Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.

Луиса Гонсалес со своей стороны выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать. Диана Атамаинт в ответ заявила, что представленные результаты необратимы, однако все бюллетени с несоответствиями будут перепроверены для определения окончательного результата.

 

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