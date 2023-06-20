Дарын – руководитель общественного объединения «Мархабат.KZ» и папа особенного ребенка Общество 20 июня 2023 г. 5:00 0 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Проекты Дарына Сагдолдина наполнены заботой об особенных детях и стариках. фото с сайта «Мархабат.KZ» Собственно, семейные обстоятельства и заставили жителя Усть-Каменогорска задуматься о социальных инициативах. В 2020 году его объединение взялось за республиканский проект «Birgemiz: Qamqor». Общественники провели масштабное исследование в центрах социального обслуживания, причем по всей стране. Помогли разработать методику системы долговременного ухода за пожилыми людьми и лицами с особенными потребностями. Всю масштабную работу – опросы, мастер-классы – выполнили добровольцы из Национальной волонтерской сети. Благодаря проекту во многих домах престарелых «прописались» занятия гончарным делом, рукоделием... В 2021 году Дарын открыл в Усть-Каменогорске центр «Мархабат» для деток с ДЦП, а также с ментальными нарушениями. Общественники за свой счет оснастили арендованное помещение. А государство поддержало начинание социальным заказом, чтобы занятия по коррекции и реабилитации были для воспитанников бесплатными. В центр, рассчитанный на 28 ребятишек, выстроилась очередь. Поэтому через год объединение создало второе аналогичное учреждение. – В нашем центре не было гидрореабилитации, – рассказал общественник, – хотя плавание дает отличные результаты при занятиях с детьми с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с различными неврологическими проблемами. К счастью, наш проект получил государственный грант на пять миллионов тенге. Изюминка «Мархабат» – трудоустройство родителей особенных детей. Кому, как не им, лучше понимать таких воспитанников, знать, как их увлечь или, наоборот, отвлечь. Кроме того, для мам это идеальная возможность быть рядом со своим малышом и работать, получая зарплату. Главные партнеры объединения «Мархабат.KZ» – волонтеры. По словам Дарына, всегда есть добровольцы, готовые устроить детям или старикам праздник, провести занятие, помочь с вещами или оборудованием. – Мы постоянно ищем возможность охватить помощью как можно больше граждан, которые в ней нуждаются, – отметил общественник. – Только в рамках проекта «Birgemiz: Qamqor» у нас работали около двух тысяч волонтеров. В Казахстане есть огромное число молодых людей, для которых сочувствие и желание помочь являются безусловными принципами. Они приходят к детям и старикам, чтобы порадовать их. Ведь самое главное – быть человечным. Делать все от чистого сердца. #дети #Усть-Каменогорск #фонд #волонтеры #ДЦП #Мархабат.KZ #старики