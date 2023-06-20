Дарын – руководитель общественного объединения «Мархабат.KZ» и папа особенного ребенка

Собственно, семейные обстоятельства и заставили жителя Усть-Каменогорска задуматься о социальных инициативах.

В 2020 году его объединение взялось за республиканский проект «Birgemiz: Qamqor». Общест­венники провели масштабное исследование в центрах социального обслуживания, причем по всей стране. Помог­ли разработать методику системы долго­временного ухода за пожилыми людьми и лицами с особенными потребностями.

Всю масштабную работу – опросы, мастер-классы – выполнили добровольцы из Национальной волонтерской сети. Благодаря проекту во многих домах престарелых «прописались» занятия гончарным делом, рукоделием...

В 2021 году Дарын открыл в Усть-Каменогорске центр «Мархабат» для деток с ДЦП, а также с ментальными нарушениями. Общественники за свой счет оснастили арендованное помещение. А государство поддержало начинание социальным заказом, чтобы занятия по коррекции и реабилитации были для воспитанников бесплатными. В центр, рассчитанный на 28 ребятишек, выстроилась очередь. Поэтому через год объединение создало второе аналогичное учреждение.

– В нашем центре не было гидрореа­билитации, – рассказал общественник, – хотя плавание дает отличные результаты при занятиях с детьми с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с различными неврологическими проблемами. К счастью, наш проект получил государственный грант на пять миллионов тенге.

Изюминка «Мархабат» – трудо­устройство родителей особенных детей. Кому, как не им, лучше понимать таких воспитанников, знать, как их увлечь или, на­оборот, отвлечь. Кроме того, для мам это идеальная возможность быть рядом со своим малышом и работать, получая зарплату.

Главные партнеры объединения «Мархабат.KZ» – волонтеры. По словам Дарына, всегда есть добровольцы, готовые устроить детям или старикам праздник, провести занятие, помочь с вещами или оборудованием.

– Мы постоянно ищем возможность охватить помощью как можно больше граждан, которые в ней нуждаются, – отметил общественник. – Только в рамках проекта «Birgemiz: Qamqor» у нас работали около двух тысяч волонтеров. В Казахстане есть огромное число молодых людей, для которых сочувствие и желание помочь являются безус­ловными принципами. Они приходят к детям и старикам, чтобы порадовать их. Ведь самое главное – быть человечным. Делать все от чис­того сердца.