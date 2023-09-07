Давай поговорим!

Темой дебатов стало полиязычие и его роль в развитии общества, а участниками – студенты региональных вузов. В ходе турнира молодые люди дискутировали на казахском, русском и английском языках. При этом, как подчеркнули в республиканском общественном объединении «Ассамблея жастары ВКО», интеллектуальные встречи в подобном форма­те проходят пока только на востоке страны.

– Для нас стало традицией ежегодное проведение дебатов на трех языках в рамках празднования Дня языков, – рассказал руководитель РОО Равиль Юнусов. – В ходе турнира студенты открывают новые лингвистические моменты, пополняют знания, получают дополнительную мотивацию, чтобы понять красоту и богатство казахской речи. В нашем Доме дружбы каждый желающий имеет возможность изучать государственный, английский языки, а также языки этносов, представленных в Ассамблее народа Казахстана. Для этого действуют бесплатные курсы.

Как отметили участники турнира, полиязычие – это требование времени, продиктованное глобализацией в сферах науки, культуры, образования, экономических связей. По словам студентки Аяны Закановой, багаж из казахского, английского и русского – это во многом залог успешной профессиональной карьеры.

– Изучая языки, ты по-новому смотришь на жизнь, развиваешься, становишься более креативным и объективным, – отметила Аяна. – Как сказал поэт Кадыр Мырзалиев, знай все языки, а свой уважай.

Студенты, принявшие участие в дебатах, получили ценные призы и благодарственные письма.