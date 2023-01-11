ДЧС не подтвердил версию о взрыве газа в многоэтажке Караганды

Происшествия
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По информации областного ДЧС, на месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается.

Фото: ДЧС Карагандинской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области не подтвердил версию о взрыве газа в многоэтажке Караганды, сообщает Kazpravda.kz.

По информации ДЧС региона, 10 января в 21:29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по проспекту Республики, 18/2.

"В 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8-м этаже произошло горение на общей площади 30 кв.м. С горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., госпитализирован в медучреждение. В ходе проведения разведки обнаружены тела трёх человек (предположительно двух мужчин и женщины). Силами ДЧС с квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребёнок). В 22:55 пожар ликвидирован. На месте были задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС", - сообщили в ДЧС.

Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается, отметили в пресс-службе департамента.

Для обогрева жильцов к задействованы 3 вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы размещены по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи.

Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры, добавили в областном ДЧС.

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