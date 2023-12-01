Дебошир должен предстать перед судом немедленно – Верховный суд РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Верховный суд выступил за усиление наказания правонарушителям в сфере семейно-бытового насилия и создание «арестных домов», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов провел совещание по вопросам судебной практики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере семейно-бытового насилия.

Жукенов предложил назначать арест до 45 или 60 суток гражданам, систематически привлекаемым по административным делам, исключить взыскание в виде предупреждения и предусмотреть более строгие санкции. Он выразил обеспокоенность тем, что половину административных дел суды прекращают за примирением.

«Право потерпевшего отозвать заявление приводит к тому, что нарушается принцип неотвратимости наказания. Мелкие уголовные проступки и адмправонарушения должны рассматриваться немедленно. Дебошир должен предстать перед судом в тот же день, в крайнем случае – в течение первых суток. Тогда отпадут вопросы примирения и жалости», – заявил Жукенов.

Также ВС заострил внимание на необходимости упростить процесс привлечения к ответственности правонарушителей. Там считают, что по делам об уголовных проступках, в том числе в сфере семейно-бытового насилия, должно быть упрощенное производство по модели полицейского права.

«Отсутствуют отдельные места, где должны содержаться семейные дебоширы и мелкие правонарушители, так называемые «арестные дома». Государство, понимая остроту проблемы, должно принять меры по созданию арестных домов, в которых будет проводиться комплексная профилактическая работа», – сказал спикер.

Таким образом в ВС предлагают:

 - принять кодекс об уголовных проступках, перенести из УК проступки и некоторые очевидные преступления;

 - включить имеющиеся в КоАП деликты, влекущие административный арест, выдворение и др. виды взысканий. В КоАП необходимо сохранить только административные деликты, по которым госорганы могут самостоятельно налагать взыскания, без решения суда;

 - предусмотреть механизм исполнения по наказаниям в виде общественных работ;

 - предусмотреть дополнительные меры принуждения в виде «запрета на приближение» по аналогии с УПК (ст. 165 УПК) по делам об адмправонарушениях, применяя его наряду с основным административным взысканием;

- включить в число лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, потерпевших от бытового насилия в соответствии с Законом «О профилактике бытового насилия».

По официальным данным, за 10 месяцев 2023 года казахстанскими судами рассмотрены более 62 тыс. дел, из них 56% прекращены за примирением сторон.

#насилие #женщины #Верховный суд #дебоширы

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