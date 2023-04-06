Дела семейные

Трагикомедия поставлена по мотивам пьесы современного американского драматурга и сценариста Трейси Леттса «Август: графство Осейдж», написанной в 2007 году и посвященной всегда актуальной теме семьи и взаимопонимания между близкими. Режиссер спектакля – Анна Троянова (Санкт-Петербург).

«Конец лета» – это современный спектакль про семью и взаимоотношения детей, родителей, братьев и сестер. Эта история удивительна тем, что в ней нет второстепенных персонажей: у каждого есть свое сольное высказывание, своя боль и радость. Благодаря этому зритель успевает за время спектакля рассмотреть «под увеличительным стеклом» каждого героя, а действующих лиц в пьесе много.

– С этим театром, как и с данным материалом, я работаю в первый раз. Насколько мне известно, в Казахстане эту пьесу еще не ставили. Сюжет мы практически не меняли, только чуть сократили, – рассказывает Анна Троянова. – Музыка здесь тоже придает нужные оттенки: мы используем как классические произведения, так и композиции группы Nirvana и Эрика Клэптона. Рок, драйв в сочетании с классикой как раз подчеркивает тему спектакля.

Пьеса психологическая. Актеры не играют, они существуют в спектакле, ругаются и мирятся по-настоящему. При этом декорация на сцене не бытовая, образная, подвижная, что дает возможность зрителю вместе с художником спектакля Канатом Максутовым фантазировать и сочинять.

– Здесь есть место и юмору, причем довольно понятному. Конечно, сама история гипертрофирована, пьеса так написана. Но мы тоже ругаемся со своими близкими, миримся, смеемся, шутим, иногда ядовито, иногда – легко. И смешного в спектакле достаточно много, что как раз дает этот классный жизненный контраст – от горького к сладкому, – отмечает Анна Троянова.

В постоянном контрасте – жанровом, пространственном, музыкальном, эмоциональном – находятся и актеры, играющие большую семью из трех поколений. Они пытаются понять, что же когда-то в этой семье было сделано не так, и почему сейчас, в конфликтной ситуации, они не помогают и не поддерживают друг друга? Но замысел режиссера не в погружении зрителя в негативную атмосферу – наоборот: противопоставлен словам и поступкам героев главный посыл спектакля – покаяние и умение прощать, в первую очередь себя, для обретения мира в душе и в отношениях с близкими.

– Нам с Натальей Косенко везет на американские пьесы. Несколько лет назад мы сдали драматическую комедию «Смешанные чувства». Сейчас нас судьба свела в трагикомедии американского драматурга. Это мой любимый жанр. Как наша жизнь состоит из трагического и комического, так и на сцене проис­ходит с персонажами то же самое. Что касается моего героя, то мне не пришлось долго копаться в своей эмоциональной памяти: все рождается сиюминутно, потому что годы, прожитые мной лично как актером, и жизнь, прожитая персонажем, имеют много точек соприкосновения. Процесс подготовки спектакля был достаточно приятным, так как нам предложен какой-то новый способ существования, который приходилось осваивать, – рассказал заслуженный деятель РК, народный артист Кыргызстана Сергей Матвеев.

Он исполнил роль Беверли – виновника ситуации, обнажившей проблемы семьи, копившие­ся годами. Его герой, кстати, в оригинальной пьесе остался за сценой. В этой же постановке зрителю удалось с ним «познакомиться», узнать поближе, услышать его мысли.

В спектакле также задействованы заслуженная артистка РК Наталья Косенко, актеры Мария Бандышева, Александр Корженко, Эльмира Фатыхова, Полина Харламова, Наталья Лысенко, Екатерина Максим, Наталия Матвеева, Алексей Попов, Максим Орехов, Евгений Карачаров, Болат Кирибаев, Оксана Бойко, Зинаида Абаназиди.

– Серьезная драматургия, где поднимаются сложные, порой жестокие темы, должна идти на сцене. Актеры с удовольствием в это окунулись и яростно работали во время репетиций. Было видно, как они используют собственный опыт, что очень важно для меня как режиссера. К тому же мы заняли в спектакле и возрастную, и среднюю, и даже самую молодую часть труппы, – заключает Анна Троянова.

К слову, оценить интересный спектакль молодого режиссера и потрясающую игру столичных артистов зрителям можно будет еще не раз, ведь постановка только начала свое театральное путешествие.