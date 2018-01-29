Дела валютные Статьи 29 января 2018 г. 10:15 1039 Елена Мартынова, Михаил Максимов Что говорит бизнес?Владельцы частных обменных пунктов Караганды заявляют, что вряд ли смогут выполнить требования Нацбанка об увеличении уставного капитала. Сумма слишком большая. Если сейчас уставный капитал небанковских обменников составляет 5 млн тенге, то с 26 января он возрос до 20 млн тенге. Таково требование Национального банка Казахстана для обменных пунктов, которые находятся в административных центрах областей. Причем если у предпринимателя несколько точек, то он должен сделать докапитализацию отдельно на каждую из них.– Для меня увеличение уставного капитала – это большая проблема, – высказывает свое мнение владелица обменного пункта, который находится в Караганде, Галина Шаехова. – Мне будет сложно найти в такой короткий срок 15 миллионов тенге. Может быть, для крупных предпринимателей, которые владеют несколькими точками, это не проблема. Но у меня только один обменник. Видимо, мне придется его закрыть и сдать лицензию.Однако не все владельцы частных обменных пунктов готовы закрыть свой бизнес. Некоторые согласны увеличить свой уставный капитал, но они не видят в этом смысла. Ведь в Караганде нет такого спроса на доллары, евро и рубли, чтобы делать докапитализацию до 20 млн тенге.– Представим, что мы нашли деньги на увеличение уставного капитала, – рассуждает владелица трех обменных пунктов в Караганде Сая Оспанова. – Но они будут лежать мертвым грузом! Потому что у нас нет таких оборотов. Поэтому больше чем 5–6 миллионов тенге на каждую точку нам не надо. Сейчас спрос на иностранную валюту упал. Если в Караганде нет спроса на иностранную валюту, то в других населенных пунктах области ситуация еще сложнее.– У меня два обменника: один – в поселке Топар, другой – в городе Абае, – рассказывает директор ТОО «Триумф-Финанс» Татьяна Монастырская. – У меня нет необходимости увеличивать уставный капитал и оборотные средства. Плотность населения у нас маленькая. В основном доллары в моих обменниках покупают пенсионеры. Они идут к нам, получив пенсию, и покупают небольшие суммы иностранной валюты.С аргументами владельцев обменных пунктов согласен президент Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермек Абильдин. Он убежден, что постановление правления Нацбанка об увеличении уставного капитала сработает во вред бизнесу.– Мы считаем минимальный размер уставного капитала обменников необоснованным, – комментирует он. – Суммы в 20 миллионов тенге для предпринимателей Караганды и 10 миллионов – для других городов области являются неподъемными. Поскольку бизнес и так несет серьезные затраты на аренду помещений, техническую поддержку, охрану, содержание пожарной сигнализации, зарплату персоналу, оплату налогов и коммунальных услуг. В связи с этим многие обменные пункты будут вынуждены закрыться. А у нас в области их не так много – всего около 50.К слову, известно, что в Караганде один предприниматель подал заявление о ликвидации своего бизнеса из-за требования об увеличении уставного капитала.Что говорит Нацбанк?Председатель Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал увеличение требований к уставному капиталу обменных пунктов:«В последний раз капитал у обменных пунктов пересматривался в 2010 году. Сейчас у нас 2018 год, произошло очень много изменений на финансовом рынке, в первую очередь связанных с требованиями к обменным пунктам по обеспечению безопасности обслуживания наших клиентов, наших граждан. Соответственно, наши обменные пункты должны обладать необходимой материально-технической базой для того, чтобы предоставлять эти услуги безопасно, во-первых. Во-вторых, они обязаны представлять нам всю необходимую информацию в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, что требует повышенной технической оснащенности. И в-третьих, это связано с тем, что расширяется перечень информации, которую обменные пункты должны предоставлять. Все это требует затрат. Обменный пункт – это не просто окошко в неприспособленном помещении, где могут менять достаточно большие объемы наличной иностранной или национальной валюты. Это место организации, которая лицензируется со стороны Национального банка и обязана выполнять минимально необходимый объем требований. Мы проводили большую работу со всеми ассоциациями. У нас на данное постановление правления имеются все необходимые положительные заключения со стороны как Ассоциации финансистов, так и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Поэтому мы считаем, что эти требования обоснованы, и мы их пересматривать не планируем».P.S. Из постановления правления Национального банка РК следует, что регулятор применил принцип региональной дифференциации при предъявлении требований к пунктам обмена валют в Астане, Алматы, областных центрах и иных населенных пунктах. Это как раз должно позволить предпринимателям из небольших городов и поселков избежать необходимости инвестирования в бизнес неоправданно крупных сумм. В свою очередь, мотивировка позиции Нацбанка о необходимости повышения материально-технической базы и систем безопасности пунктов обмена валюты представляется обоснованной, так как полноценное техническое оснащение обменников – это залог безопасного обслуживания населения и своевременного выполнения бизнесом возросших требований регулятора. Учитывая, что выполнение минимально необходимого объема требований Нацбанка влечет дополнительные расходы, предприниматели, вероятно, не столкнутся с проблемой «заморозки» больших невостребованных сумм в кассе.Справка. Правление Национального банка 27 сентября 2017 года приняло постановление № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».В частности, постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций. В соответствии с документом минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 30 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астане и Алматы, 20 млн тенге – для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 млн тенге – для каждого обменного пункта с иным местом нахождения. Постановление введено в действие с 26 января 2018 года.