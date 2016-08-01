​Делай, как я!

533
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Более 60 самобытных мастеров из различных уголков региона привезли в областной центр авторские работы необыкновенной красоты. В первый день фестиваля посетителям разрешалось лишь любоваться на них, зато на следующий у лавок ремесленников шла бойкая торговля изделиями прикладного искусства.

Гражданин США Кристофер Стентон не только приобрел понравившийся ему национальный сувенир, но и с нескрываемым удовольствием принимал участие в мастер-классах. Их на протяжении двух дней давали Айман Бокпасарова, Владимир Осипов, Наталья Баженова, Нурзия Ташимова, Владимир Ляпунов и другие ремесленники. Зарубежный гость с гордостью демонстрировал собственноручно сделанный из кожи брелок для ключей.

А вот мастер по изготовлению музыкальных народных инструментов Мурат Донбаев из Зайсана неожиданно для себя нашел на «Алтайском базаре» новое увлечение, после того как принял участие в мастер-классе по лепке изделий из глины. Тамара Владыкина – глиняных дел мастер, казалось, всю жизнь только и занималась тем, что обучала всех желающих этому ремеслу.

– Глину для работы можно брать практически любую. Необходимо только обязательно проверить ее на клейкость. Для этого достаточно смочить небольшой кусочек водой, растереть пальцами – и сразу станет понятно, подходит она для лепки или нет, – делилась секретами мастерица.

Немало участников собрал также мастер-класс по плетению из чия Айман Бокпасаровой, руководителя культурного центра «Айша-биби» из Семея. Для многих посетителей, к примеру, стало открытием, что из тонких стеблей степного растения, широко распространенного в Центральной Азии, можно сотворить очень много практичных вещей. Когда-то этот вид народного промысла обеспечивал казахскую семью циновками, ширмами, ковриками, а также крышками для больших котлов, в которых готовили пищу.

Взрослые и дети с одинаковым азартом пробовали свои силы в войлоковалянии, плетении из бересты, резьбе по дереву, ткачестве и других ремеслах.

– По итогам фестиваля «Алтайский базар» будут отобраны лучшие изделия наших ремесленников, которым предстоит принять участие в ЭКСПО-2017, – отметила Райса Мухамеджанова, координатор Ресурсного центра ремесленников, созданного при музее-заповеднике несколько лет назад.

Все мастера и мастерицы увезли домой сертификаты и грамоты.

