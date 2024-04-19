Дело Бишимбаева: судье Айжан Кульбаевой угрожают неизвестные

В департаменте полиции Астаны возбуждено уголовное дело по факту угроз в её адрес, передает Kazpravda.kz

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Напомним, Кульбаева председательствует в суде по уголовному делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, а также по делу его родственника Бахытжана Байжанова, обвиняемого в укрывательстве преступления и недонесении о преступлении.



Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера.

«Досудебное производство ведется по части 1 уголовной статьи «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия». Судья обеспечена мерами личной безопасности», – говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинг интернет-пространства выявил многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1 уголовной статьи «Клевета в отношении судьи».

В Верховном суде напомнили, что закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикаций материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи.

Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться, предупредили в ведомстве.

Напомним, в ходе последнего заседания 18 апреля Бишимбаев отказался сообщать код от своего телефона. После чего Кульбаева назвала Бишимбаева непоследовательным.