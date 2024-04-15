На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»

Бахытжан Байжанов не признал вину по предъявленному ему обвинению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Продолжается самый громкий процесс года по факту убийства Салтанат Нукеновой.

На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев, который обвиняется в истязании и убийстве с особой жестокостью гражданской жены. Его родственник Бахытжан Байжанов обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении.

Ранее он свою вину не признавал, но и не отрицал.

Сегодня судья попросила Байжанова выразить свою позицию по предъявленному обвинению. На что подсудимый ответил, что не признает себя виновным в недонесении о совершенном особо тяжком преступлении и совершении укрывательства.

В сердцах в ходе допроса Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца». Гособвинитель Айжан Аймаганова попросила пояснить фразу.

«Бишимбаев убил человека. Он плакал, сказал, что убил человека, раскаивался, говорил, что будет нести ответственность за это и как он будет смотреть в глаза родителям и детям», - заключил Байжанов.

Напомним, 11 апреля Бахытжан Байжанов опроверг показания Бишимбаева. Он также признал, что видел Салтанат обездвиженной на диване за несколько часов до приезда скорой помощи. По словам Байжанова, Бишимбаев указывал ему, что говорить в суде.