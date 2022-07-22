Дело мастера боится

Выставка творческих работ под названием «Декоративное рукоделие», организованная Союзом ремесленников Жамбылской области в таразской художественной галерее, продемонстрировала готовность местных мастеров к сотрудничеству и выходу на новый уровень развития.

Если заглянуть в историю страны, то можно заметить, что Древний Тараз славился не только торговлей и чеканкой собственной монеты, но и ремесленничеством. Наибольшее развитие получили гончарное, кузнечное, медницкое и ювелирное направления. Кроме того, известно, что здесь работали мастера по дереву и металлу, ткачи и кожевенники, изготовители войлока и ковров.

Как отметил председатель Союза ремесленников Жамбылской области Пернебай Ахметов, главной целью выставки были популяризация изделий ручной работы среди населения, поддержка местных талантов, продолжающих традиции своих предков, и ознакомление с их творчеством.

Бывшему педагогу Салиме Усибалиевой, ранее занимавшейся только ковроткачеством, удалось успешно возродить традиционную технологию ткачества «өрмек», которой она занялась около пяти лет назад.

– Прежде ее постоянно применяли в изготовлении национального жилища – юрты. Сегодня такую технологию практически нигде не встретишь. А ведь это достояние казахского народа, которое нельзя забывать. Я долго искала информацию об этой методике ткачества и в книгах, и в Интернете – ничего не наш­ла. К сожалению, не осталось и умельцев, знавших ее. Но позже мне повезло – после долгих поисков я нашла басқұр – узорчатую тесьму, которую ранее применяли для оформления юрт. Я распустила ее и восстановила уже практически забытую в народе схему.

Ее уникальность заключается в том, что благодаря плотному нитесплетению технологии «өрмек» ткани получаются прочными и теплыми. Изготовление происходит вручную на специальном станке. Мастерица поняла, как делать по этой технологии рисунок и надпись на ткани, создала карту и научила своих помощниц. Применяя старую технологию, сегодня она создает вечерние женские сумочки, рюкзаки, коржыны и камзолы. Как выяснилось, продукция пользуется большим спросом, причем не только в республике, но и за рубежом, особенно в Японии.

Библиотекарь Дина Байгазиева научилась вязать еще в школьные годы. После распада советского строя, когда стали закрываться учреждения культуры, она осталась без работы. Позже ушла в ресторанную деятельность, а в 2019 году решила вспомнить свои творческие навыки, поскольку с возрастом все труднее было трудоустроиться. С тех пор самостоятельно попробовала вязать разные вещи (головные уборы, одежду, обувь, игрушки, сумки), которые стали востребованы у родственников, соседей, просто знакомых. Также мастерица стала создавать картины в технике шерстяной живописи. Так, постепенно ее детское увлечение превратилось в небольшой бизнес. В свое время у женщины даже был собственный магазин, но его пришлось закрыть, так как аренда выросла в цене. В последнее время вместе с другими ремесленниками она выходит по вечерам на Арбат, где местные власти предоставили им торговые места.

Инвалид первой группы Сао­дат Шарипова изготавливает сумки, чехлы для мобильных телефонов, шкатулки, детские развивающие книжки, школьные пеналы, подушки для стульев и другие изделия. Основным сырьем для мастерицы служит ткань для обивки мягкой мебели. Женщина рада, что ей не приходится покупать ее, поскольку она использует лоскуты, которые достаются бесплатно от знакомого предпринимателя. Из пряжи и бисера она также вяжет игрушки и бусы.

– Рукодельничать я начала сравнительно недавно, когда не смогла ходить, – призналась женщина. – Шить, вязать и плести бисером меня научили в реабилитационном центре. В течение шести месяцев, пока я там находилась, сотрудницы, которые помогали нам с занятиями по физкультуре, в свободное время показывали, как делать ключницы, прихватки, погремушки, платки. Прежде я занималась только торговлей и делами по домашнему хозяйству. Но благодаря творчеству, которое стало для меня своего рода лекарством, можно сказать, я обрела вторую жизнь. Когда я занимаюсь рукоделием, забываю о своих болезнях, чувствую себя лучше.

В свою очередь заведующая пошивочным цехом областного русского драмтеатра Елена Голубинская уже несколько лет занимается дизайном тканей и интерьера, изобразительным искусством и макраме, вязанием и шитьем костюмов. В последнее время активно продвигает себя как изготовитель экологичных сумок с этническим колоритом, национальные мотивы которых выражены вышивкой, бисером либо материалами с соответствующим рисунком.

– Все зависит от настроения и замысла, – призналась мастерица. – Эта идея не нова, но я поддерживаю тех, кто выступает за постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, загрязняющих окружающую среду. И надо сказать, что интерес растет. Особенно среди тех, кто думает о завтрашнем дне своих детей, об экологии, которую мы оставим им. Это привлекает и тех, кто следит за модой и одновременно хочет сэкономить, поскольку экосумки, помимо того что имеют эстетический вид, еще и долговечные и многоразовые – могут прослужить 3–5 лет.

Кроме того, в настоящее время Елена Голубинская шьет одежду в этническом стиле, орнаменты которой чем-то напоминают құрақ көрпе. Со своими работами она старается участвовать в выставках и конкурсах, в том числе республиканских и международных. Как сказала рукодельница, ей хочется показать, что помимо одежды можно делать и другие вещи, полезные в быту.

Всего на выставке было представлено более 500 изделий из дерева, глины, металла, кожи, ткани, шерсти и войлока. Умельцы региона порадовали не только многообразием изготавливаемых изделий, но и высоким уровнем мастерства. Среди них – Вера Площенко, Сауле Мусаева, Индира Губашева, Жамбыл Егизеков, Тамара Кузембаева, Мурат Джексенбиев, Аккалам Джумаева, Алпысбай Байшукенов и другие.

Как отметила заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева, искусство не стоит на месте, и радует, что, переосмысливая народные традиции, современные мастера успешно адаптируют их к новым реалиям.

– Нам хочется, чтобы возрос интерес общества к рукоделию, – сказал Пернебай Ахметов. – Ведь, к сожалению, так сложилось, что хэнд мейд у нас невысоко ценится, в то время как зарубежом, наоборот, ручная работа считается эксклюзивом и стоит в разы дороже. Было бы хорошо расширить наши ряды, развивать национальное искусство, превращать хобби в бизнес и привлекать к занятию народными промыслами больше молодежи, ведь, как и везде, в нашем деле важна преемственность. Верю, что со временем ремесленничество займет свою прочную позицию в экономике региона и внесет свой посильный вклад в развитие въездного и внутреннего туризма.

Но для этого, по мнению главы Союза жамбылских ремесленников, нужна поддержка местных властей в плане поиска новых талантов, возможности участия в международных выставках и ярмарках, создания условий для реализации продукции и привлечения в регион гостей из других областей и зарубежных стран.