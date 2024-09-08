Дело о смерти солдата взято на особый контроль министра обороны

Армия
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Виновные будут привлечены к строгой ответственности, заявил глава оборонного ведомства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

«Касательно смерти военнослужащего срочной службы войсковой части 25744 Актауского гарнизона сообщаем: дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Ш-Х. Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования», - сообщает Минобороны.

Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии законодательством, сообщили в ведомстве.

#минобороны #смерть #солдат

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