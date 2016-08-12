​Деловые отношения находят продолжение

Зарубежные гости выразили готовность рассмотреть инвестиционные проекты в приоритетных секторах сельского хозяйства. Был обсужден ряд интересующих вопросов по сотрудничеству и вложению средств в развитие данной отрасли.

Камали Хоссейн Хасан, возглавлявший делегацию, от имени соотечественников поблагодарил за теплый прием и отметил, что Жамбылская область по климату очень подходит как для выращивания богатых урожаев, так и успешного развития животноводства. В связи с этим иранские предприниматели планируют реализовать сразу несколько выгодных для обеих сторон проектов.

– Нашей стране необходимы мясо и напитки из лекарственных растений. Мы можем помочь в выращивании сельскохозяйственных культур, – предложил руководитель группы.

В свою очередь аким области рассказал о положении дел и перспективах в агропромышленном комплексе региона, подчеркнув, что Жамбылская область является в большей степени аграрной, поэтому есть заинтересованность в реализации эффективных сельскохозяйственных проектов.

– К примеру, в настоя­щее время нам необходимо выращивать по новой технологии сахарную свек­лу и кукурузу, – отметил Карим Кокрекбаев. – В целом если в будущем реализуемые проекты будут направлены на переработку сырья, то это было бы выгодно для двух сторон. Кроме того, регион благоприятен для развития туризма и производства.

По итогам встречи было решено, что, перед тем как инвестировать, иранская делегация ознакомится с сельскохозяйственными объектами региона, его возможностями и потенциалом. Для оценки эффективности будущих совместных проектов прибыли специалисты по разным отраслям сельского хозяйства.