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Общество
Как пройдет День пожилых людей в Астане

1 октября в Казахстане отмечается День пожилых людей. В честь этого праздника столичные учреждения культуры, образования, спорта проводят множество мероприятий, концертов, благотворительных акций, направленных на проявление заботы, уважения, бережного отношения к старшему поколению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 20 по 29 сентября в социальных сетях проводится челлендж с роликами, где дети поздравляют своих бабушек и дедушек. В течение этой недели районные акиматы развозят продуктовые корзины одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

29 сентября в физкультурно-оздоровительном комлпексе “Ондирис” в честь Дня пожилых пройдут состязания по тогызкумалак, шахматам, шашкам, настольному теннису среди активных пенсионеров.

Централизованная библиотечная система города также в стороне не осталась. Так, 29 сентября в 12:00 часов в детской библиотеке №5 организуют беби-шоу “Старость нужно уважать”, 30 сентября в 15:00 в детской библиотеке №2 – вечер-встречу “Возраст осени прекрасный”.

30 сентября акцию “Адреса заботы” в рамках проекта “Школа волонтеров” проведет КГУ “Астана жастары”. В этот день волонтеры посетят одиноко проживающих пожилых астанчан и вручат им продуктовые корзины.

В честь праздника во всех школах и детских садах проводятся классные часы и открытые уроки о бережном отношении к старшему поколению.

В последний день сентября среди виновников торжества проведут конкурс среди услугополучателей по курсам кройки и шитья “Джинсовый рай”.

В этот же день в актовом зале Центра социального обслуживания “Қамқор” состоится концерт “Золотые россыпи”. 

В 12:00 часов 1 октября Государственный театр танца “Наз” приглашает на благотворительный концерт “Қариялар - халық қазынасы”. 

В 18:00 часов 3 октября в Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева в честь праздника и 35-летия со дня образования ветеранской организации состоится концерт “Ардагерлер ұйымының шежіресі/Летопись ветеранcкого движения”.

В праздничной программе октября, приуроченной ко Дню пожилых людей, также традиционный спортивный фестиваль по шахматам, городской открытый турнир по тогызкумак и многие другие мероприятия.

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