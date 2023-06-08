День расписан по минутам

Остров Бейбитшилик давно стал местом притяжения для горожан. Сюда обязательно приводят гостей. Здесь расположен и Детский биологический центр – маленький уголок природы и мини-зоопарк. С утра и до вечера на острове не утихают трели птиц, крякание уток, слышен грозный рык медведей и волков. Ребята знакомятся, наблюдают за растениями и животными биоцентра, играют и получают знания.

С 5 июня на территории центра начал работу летний экологический лагерь. Желающих отдохнуть и узнать для себя что-то новое оказалось порядка 800 человек. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Айгерим Елемесова, за лето эколагерь посещают более трех тысяч ребятишек.

Занимаются там юннаты-кружковцы, а также любители природы – ребята, увлеченные изучением флоры и фауны. Каждый их день буквально расписан по минутам.

Вместе со взрослыми дети выращивают овощи и корнеплоды – зимой вся продукция пойдет на корм питомцам биоцентра. А еще они учатся ухаживать за рас­тениями, осваивают основные агротехнические приемы возделывания различных культур. Для этих целей в центре имеется учебно-опытный участок, денд­рологический, лекарственный, цветочный отделы и плодовый сад. Порой с юными воспитанниками приезжают родители или бабушки и дедушки. Взрослым интересны новинки агрономии, которые они затем внедряют на своих приусадебных участках.

– Каждый день, проведенный на эколого-биологической площадке, не похож на предыдущий. Вожатые лагеря стараются максимально разнообразить программу и вызвать у детей интерес к обучению. Отряды присваивают себе необычные имена с природной тематикой. К примеру, недавно состоялся конкурс по угадыванию птиц по перьям. Нужно было не только угадать, какому пернатому принадлежит перышко, но и блеснуть знания­ми об особенностях птички, – рассказала Айгерим Елемесова.

Жизнь в лагере полна ярких событий. Это малые «олимпийские» игры, «кругосветное путешествие», поиски «сокровищ» и приключения «индейцев». Все это помогает ребятам из разных школ узнать друг друга, испытать свои силы, весело и увлекательно отдохнуть, при этом получая новые знания по биологии, географии, истории.

В августе их ждет экспедиция за город, где юннаты собирают гербарий, изучают животных и растения региона, проверяют почву на кислотность. Да-да, не удивляйтесь, есть и такая возможность, причем маленькие эксперименты, отдельные исследования затем превращаются в серьезные научные работы. А те, кто увлекается флористикой, собирают букеты из сухоцветов, чтобы использовать их зимой.

Но самое главное – в экологическом лагере детям прививают любовь к природе, учат общаться с окружающим миром и бережно относиться к нему.