Первый казахстанский фильм-катастрофа сегодня выходит на широкие экраны. Главный вопрос, который волнует зрителей: сможет ли герой преодолеть временную петлю, чтобы спасти себя и своих близких?

Фото: скриншот видео

Новая казахстанская лента Qaitadan («Заново») обещает стать знаковым событием в отечественном кинематографе. Молодой режиссер Думан Еркимбек представил зрителям историю, которая сразу погружает публику в водоворот драматичных событий.

Сюжет разворачивается вокруг того, что подросток Рауан, провалив экзамен, отправляется с родителями к родственникам в аул. Однако вместо возвращения в город, он оказывается заперт в повторяющемся дне, который каждый раз заканчивается прорывом дамбы и стихийным бедствием. Рауан ищет выход из временной петли, стремясь спасти людей и воспользоваться шансом предотвратить трагедию. Каждый день проживает заново, становясь свидетелем разрушительной катастрофы, которая заставляет его многое переосмыслить и поменять собственные взгляды на жизнь.

Жанр катастрофы для казахстанского кино считается новым, поэтому особое внимание в картине уделяется использованию передовых технологий и созданию впечатляющих визуальных эффектов.

На закрытом показе в столице председатель Комитета культуры МКИ РК Ерлан Дакенов отметил, что картина обладает философской глубиной, детально исследуя темы разрыва поколений, важности извлечения уроков прошлого и стремления найти выход из запутанной ситуации.

В свою очередь, председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали в ходе выступления отметил самобытность проекта и высокий уровень профессионализма съемочной группы.

Также он добавил, что фильм «Қайтадан» одержал победу на питчинге в 2023 году и был успешно реализован благодаря поддержке МКИ и Государственного центра поддержки национального кино.

К слову, за последние шесть лет было создано 118 национальных фильмов, многие из которых получили заслуженное признание на престижных международных кинофестивалях.

Режиссер Думан Еркимбек в свою очередь, поделился сложностями съемочного процесса в Алматинской области, особенно в части воссоздания повторяющихся сцен катастрофы.

Дебютант рассказал, что основная сложность заключалась в необходимости повторений, когда каждый раз требовалось находить новые нюансы в игре и в постановке сцен. Тем не менее, несмотря на трудности, связанные с воссозданием надвигающейся катастрофы и ее последствий в каждом новом цикле, команда смогла справиться с задачей, создав напряженную и эмоционально насыщенную картину.

Кроме того, создатели картины сознательно отказались от повсеместного использования компьютерной графики, сделав ставку на максимальную реалистичность. Для достижения этого эффекта была возведена масштабная дамба, которая неоднократно подвергалась контролируемым взрывам. Каждый раз конструкция дорабатывалась и совершенствовалась, чтобы добиться максимально убедительного зрелища.



«Актерский состав подобран отлично. Мы проводили кастинг на протяжении полутора месяцев. График работы был непростым. Главная трудность заключалась в необходимости повторять один и тот же день, поскольку катастрофа повторяется. Думаю, что наша команда из 60-70 человек справилась с поставленными задачами. Действительно, передать ощущение повторяющегося дня, сохраняя при этом динамику и эмоциональную насыщенность, – задача не из легких», – считает он.

Исполнитель главной роли Жасулан Копбергенов стремился максимально глубоко погрузиться в образ Рауана, избегая клише и поверхностных эмоций, чтобы передать внутреннюю трансформацию героя от эгоизма к ответственности и самопожертвованию.

Этот опыт, по его словам, позволил ему не просто сыграть роль, а прожить ее, ощутить на себе всю тяжесть повторяющихся трагедий и отчаяние от невозможности изменить ход событий.

«Данный проект стал для меня настоящим актерским испытанием, подарив бесценный опыт. Честно говоря, работа была очень сложной, особенно в плане эмоциональных и драматических сцен. Подготовка и сам процесс требовали огромных усилий, ведь каждая сцена была насыщена динамикой и драмой – смерть, утопления, перемены. Благодаря проекту получил колоссальный опыт, который недостаточно передать словами. Это было не просто заучивание текста и органичная игра, а глубокое погружение в персонажа, попытка понять его поведенческие реакции и мотивы поступков. Надо было избегать привычных штампов и искать новые подходы. Хотя, посмотрев фильм дважды вижу, что есть куда расти. В целом, доволен результатом, но понимаю, что это только начало. В фильме снимались три поколения актеров, включая моих педагогов и даже их учителей. Было очень интересно поработать со своими наставниками», – отметил актер.

Фильм сочетает в себе незамысловатый юмор и интригующий любовный треугольник с похищением невесты, разыгранный молодыми актерами Жасуланом Копбергеновым, Ермеком Шынболатовым и Шугылой Ешеновой. Однако наибольшее эмоциональное потрясение зритель испытывает от сцены гибели родителей главного героя.

По словам телеведущей Ирины Тен, фильм стал для нее настоящим откровением и шедевром казахстанского кинематографа. Главный герой учится ценить то, что раньше не замечал или даже не любил с каждым новым витком истории.

«Если смотреть этот фильм внимательно, можно увидеть множество символов, скрытых в деталях и персонажах. У казахов есть замечательное выражение, которое означает, что общими усилиями можно преодолеть любые преграды. Нам нужно быть сплоченными, едиными, и тогда любые преграды, трудности и невзгоды нам по плечу. Для меня этот фильм – настоящий шедевр казахстанского кинематографа. Давно не испытывала таких сильных эмоций от просмотра. Актерская игра просто великолепна, особенно учитывая, что в фильме задействовано много молодых талантов. Это дебютная полнометражная работа режиссера, и если это его первая картина, то я с нетерпением жду, что будет дальше. Это просто потрясающе! Наверное, весь фильм публика не дышала или дышала в унисон с героем. Мне казалось, что фильм заканчивается трижды. Каждый раз я думала: «Неужели всё?», но с каждым новым днем появлялась надежда», – поделилась впечатлениями после просмотра телеведущая Ирина Тен.

С этими словами невозможно не согласиться, так как Qaitadan открывает новую страницу в истории казахстанского кино. Это не просто фильм-катастрофа, это история о перерождении, о поиске смысла жизни и о том, что даже в самых безвыходных ситуациях всегда есть шанс на спасение.