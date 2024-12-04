«Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал» – депутат Ходжаназаров об убийцах пса Пшона в Атырау

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что в соцсетях казахстанцы высказали свое возмущение, узнав об убийстве домашней собаки Пшона, которая прославилась тем, что помогала людям переносить мешки с песком для укрепления дамб во время паводков.

«По случаю с Пшоном в Атырау, это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие. (…) Моя личное мнение – я достаточно жестко бы наказал, но опять же здесь есть соразмерность за действие, сравнение с другими преступлениями. Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных», - сказал Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По словам депутата, он против отстрела домашних животных. И не только домашних животных, но и бродячих собак в том числе. Мажилисмен высказал свое мнение по ситуации в целом в стране с бродячими собаками.

«Я всегда выступал за то, чтобы создавались питомники, приюты, куда сдаются собаки. У меня самого есть приют. И с коллегами-депутатами мы не раз дебатировали на эту тему, но всех убедить я не могу. Это моя позиция, и я на ней настаиваю. Даже когда принимался закон, я всегда выступал против. Если не ошибаюсь, сейчас отстрел собак тоже является незаконным. Соответственно, у нас сейчас есть депутаты, которые предлагают эвтаназию животных. Я против эвтаназии тоже, я считаю, что вопрос здесь не в собаках, вопрос не в бродячих собаках. Мое личное мнение, что проблема в безответственном обращении с животными, когда человек заводит себе животное и в дальнейшем не несет никакой ответственности. Бродячая собака – это следствие безответственного обращения человека к животному, безответственного отношения к его содержанию», - высказался Ходжаназаров.

Депутат подчеркнул, что сегодня акцент в решении проблем с бездомными животными необходимо сделать на усилении ответственности заводчиков собак.