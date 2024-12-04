«Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал» – депутат Ходжаназаров об убийцах пса Пшона в Атырау

Общество
126
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров также высказался в целом о ситуации с бездомными животными в Казахстане, фактах жестокого к ним обращения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что в соцсетях казахстанцы высказали свое возмущение, узнав об убийстве домашней собаки Пшона, которая прославилась тем, что помогала людям переносить мешки с песком для укрепления дамб во время паводков.

«По случаю с Пшоном в Атырау,  это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие. (…) Моя личное мнение –  я достаточно жестко бы наказал, но опять же здесь есть соразмерность за действие, сравнение с другими преступлениями. Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных», - сказал Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По словам депутата, он против отстрела домашних животных. И не только домашних животных, но и бродячих собак в том числе. Мажилисмен высказал свое мнение по ситуации в целом в стране с бродячими собаками. 

«Я всегда выступал за то, чтобы создавались питомники, приюты, куда сдаются собаки. У меня самого есть приют. И с коллегами-депутатами мы не раз дебатировали на эту тему, но всех убедить я не могу. Это моя позиция, и я на ней настаиваю. Даже когда принимался закон, я всегда выступал против. Если не ошибаюсь, сейчас отстрел собак тоже является незаконным. Соответственно, у нас сейчас есть депутаты, которые предлагают  эвтаназию животных. Я против эвтаназии тоже, я считаю, что вопрос здесь не в собаках, вопрос не в бродячих собаках. Мое личное мнение, что проблема в безответственном обращении с животными, когда человек заводит себе животное и в дальнейшем не несет никакой ответственности. Бродячая собака – это следствие безответственного обращения человека к животному, безответственного отношения к его содержанию», - высказался Ходжаназаров. 

Депутат подчеркнул, что сегодня акцент в решении проблем с бездомными животными необходимо сделать на усилении ответственности заводчиков собак.

«Проблема заключается в том, что если мы не возьмем под контроль ответственность за владением, лицензированием, получением рекомендаций перед тем как владеть, в дальнейшем чипирование – мы никогда не решим эту проблему с бродячими собаками. Нам важно прекратить источник возникновения такого большого количества бродячих собак. Это не собаки, это люди», - считает мажилисмен.

#собака #убийство #общество

Популярное

Все
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
В столице начали выпускать макароны без глютена
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
Супермаркеты Караганды завышали цены
Посредников станет меньше
Инвестиции в здоровье людей
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Обращаясь к истокам
«Умные» огни современного города
От идеи к воплощению
Танец в «западне»
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Тогызкумалак в Латинской Америке
Героический эпос в новом прочтении
Сказка про люрекс
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
В поисках Шерлока Холмса
Кузница музыкальных кадров
Здесь оживает история
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Дипломатам предоставили дополнительные соцгарантии и возмож…
В Казахстане создадут Национальный словарный фонд казахског…
Смогут ли получать почту третьи лица
Танец в «западне»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]